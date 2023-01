6/6 pour les Waterlootois. "La machine est clairement relancée, apprécie Olivier Houben. On a fait un très bon match alors que ce n’est jamais facile là-bas, et d’autant plus qu’on avait eu beaucoup plus dur à l’aller. La différence a été faite assez tôt et le match était plié à la mi-temps avant cette superbe volée des vingt-cinq mètres signée Boudersa."

Dans les rangs villerois, "c’est en première mi-temps et sur des erreurs individuelles qu’on a perdu ce match, avance Ronald Pigeon (T2). Après avoir été pris à froid dans les premières minutes, on a réagi en remontant sur le terrain avec une belle mentalité et la seconde période fut pour nous. Mais à force de pousser, on a fini par prendre un quatrième but."

Br.-Waterloo – Ol. Anderlecht 0-4

Buts: Ben Taïb (0-1, 53'), Sanchez (0-2, 71'), Baanan (0-3, 76'), Beltran (0-4, 86').

Les Locaux ont tenu presque une heure avant de laisser filer leur adversaire. "Je regrette qu’on ait craqué après le premier but mais ça devenait compliqué physiquement, indique Fabrice Deman (T1). Même si on était dominé et qu’on n’a pas eu d’occasion, on s’est quand même bien battu et tenu tête à une belle équipe. Au final, la défaite est logique mais peut-être un peu lourde dans les chiffres."

Ixelles B – Ittre 2-3

Buts: Cloquette (0-1, 5'), Soundorom (1-1, 30'), Cloquette (1-2, 46'), Tondo (2-2, 63'), Chabeau (2-3, 65').

Ittre a été mené au score à deux reprises. "On s’est mis en difficulté nous-mêmes car la finition fait toujours défaut et on a cru perdre des points là-bas, souligne Gaëtan Sempoux (T1). Ça doit être 0-3 au quart d’heure mais ce n’est que 0-1 et ils ont égalisé sur une frappe de nulle part. On fait 1-2 dès la reprise et ils égalisent à nouveau sur leur seule occasion. Heureusement, on a réussi à s’en sortir sur un corner repris de la tête par Chabeau."

Nivelles B – R. White B 3-1

Buts: Vennekamp (1-0 et 2-0, 8' et 12'), Di Vita (3-0, 40'), Guérit (3-1, 44').

Les Nivellois n’ont pas livré un grand match face à la lanterne rouge mais ils ont mis fin à une série de cinq défaites en retrouvant une partie des joueurs qui étaient montés en P2 ainsi que leur coach. "On a descendu quelques éléments pour encadrer les jeunes et l’équipe a fait preuve de sérieux avec une bonne entame de match et le principal à la fin, à savoir décrocher les trois points."