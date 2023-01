Après deux défaites consécutives, Waterloo se devait de gagner pour rester dans la course au titre. C’est désormais chose faite. Une victoire avec un goût particulier pour Amaury Toussaint, nouvel entraîneur de Waterloo après la démission de Patrick Cousement.

Au coup de sifflet final, le nouveau T1 tenait à souligner le travail accompli par son prédécesseur. "Il n’y a pas lieu de changer ce que Patrick Cousement a fait. On est dans la continuité et tout le monde aura la possibilité de montrer quelque chose mais en tout cas, ma volonté en arrivant n’est pas de tout révolutionner à onze matchs de la fin. On a un objectif, c’est d’être champion et là le travail était bien fait avant que j’arrive."

Durant une bonne partie de la rencontre, la tendance est allée en faveur de Waterloo. C’est d’ailleurs en toute logique que ces derniers ouvrent le score quelques minutes avant la mi-temps. Mais surprise, un cafouillage dans la défense waterlootoise a offert la possibilité parfaite pour Villers de revenir à égalité avant de retourner aux vestiaires.

De l’espoir pour Villers, il y en a eu. Les hommes de Frédéric Balan reviennent bien et se créent quelques occasions dangereuses. Mais l’attaquant Jamotte remet les pendules à l’heure en inscrivant un superbe but sur une frappe de 30 mètres. "On sait qu’on a deux vrais numéros 9 comme on en voit peu. Les deux ont marqué aujourd’hui, on en profite évidemment, souligne son entraîneur. On a fait un bon match, on a pris le jeu à notre compte durant la grosse partie de la rencontre. On a su être patient, on est parvenu à faire la différence et surtout bien s’organiser pour tenir le score jusqu’à la fin."

À Villers, la frustration est grande. "On fait un super match. Je pense que tous les garçons doivent être félicités pour leur prestation. On a fait le match qu’il fallait. Malheureusement on n’est pas très chanceux depuis quelques semaines, aussi bien en dehors que sur le terrain", indique Frédéric Balan, très amer sur le sort de son équipe.