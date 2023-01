Recouverte d’un léger manteau neigeux et de quelques surfaces un peu plus glissantes, la pelouse lasnoise est, comme à son habitude, parfaitement jouable même lorsque les conditions climatiques sont moins favorables. Un gazon sur lequel les 22 acteurs de ce derby auront offert spectacle, suspense, engagement et une fin de rencontre à rebondissements.

Le début de partie est clairement pour les visiteurs qui font le siège du but d’un Largo Dumelie qui doit remplacer au pied levé un Valentin Pierret qui s’est blessé lors de l’échauffement. Après des essais infructueux de Bailly par deux fois et de Van Gestel, c’est finalement le buteur maison Jérémy Pierret qui ouvre méritoirement le score à la 19e minute. Dans les cordes, la RULO ne parvient pas à exister durant le premier acte où les tentatives de Goffart et de Laklia ne sont pas assez incisives. Van Gestel loupe encore une belle occasion et les locaux peuvent s’estimer heureux avec ce 0-1 à la pause.

La gueulante de Christophe Collaerts porte ses fruits car il ne faut attendre que quelques minutes après le café pour que Laklia ne réduise l’écart d’une frappe imparable. Le début du second acte est totalement à l’avantage des Lasnois mais Dumelie doit sortir le grand jeu à l’heure de jeu face à un Van Gestel médusé. À vingt minutes du terme, l’ex-tubizien Franck David profite d’une mésentente dans la défense de la RUTB pour mettre les siens sur du velours mais c’était sans compter sur le jusqu’au-boutisme et la volonté sans faille des jeunes tubiziens qui vont totalement renverser la situation après deux loupés de Ceusters. D’abord via Bendriss sur une phase plutôt confuse (2-2) puis grâce à Bokota à la dernière seconde sur une offrande de Hazard (2-3).

Une semaine après avoir perdu le match au sommet contre Perwez, la RULO doit de nouveau s’avouer vaincue. "Nous sommes occupés à foutre en l’air notre bonne saison et c’est hyper râlant. Nous avons manqué d’envie et d’impact et même si nous nous sommes créé quelques grosses possibilités après la pause, elles doivent finir au fond et on ne peut jamais se faire rattraper de la sorte dans une rencontre où nous n’avons pas été bons du tout", pestait le T1 lasnois Christophe Collaerts.