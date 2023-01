GENAPPE: Hannon, Van Ophalvens, Brichart L., Becker (80' Van Der Goten), Pête, Van Landschoot, Berdayes (70' Brichart L.), Fabry (55' Marques Tereso), Maistriaux, Roulez (85' Sanchez Y Garcia), Jonckheere.

Buts: Maistriaux (1-0, 12'), Roulez (2-0, 70')

Deux succès en deux rencontres pour le nouveau mentor genappien Julien Darquenne. Face à une belle équipe de Berchem, les Genappiens ont su profiter de leurs nombreux temps forts pour inscrire deux buts à des moments importants via leurs deux buteurs Maistriaux et Roulez. "C’est un départ idéal et encore un clean sheet donc cela fait vraiment plaisir. Les trois points sont mérités et l’addition aurait pu être encore plus lourde car on rate encore trop d’occasions mais ne faisons pas la fine bouche et profitons de ce succès", lançait le T1 des Jaune et Bleu.

Grez-Doiceau –BX Brussels 4-5

GREZ: Detry (58' s’Jongers), Kocabas, Beersaerts (58' Albahtouri), Duhem, Nineza (80' Beaunom), Wénin, Bakala, Torres Valiente (80' Srihi), Gueuning, De Beule, Gasmi.

Buts: De Beule (1-0, 15'), Gasmi (2-0 et 3-0, 20' et 30'), (3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 50', 60', 70', 75', 78'), Srihi (4-5, 85')

Deuxième période surréaliste et catastrophique de la part de Gréziens qui menaient par trois buts d’écart à la pause et qui avaient tout en main pour empocher un succès facile. De Beule puis Gasmi par deux fois avaient mis les Brabançons wallons sur de bons rails avant un trou d’air de quarante-cinq minutes. Le BX Brussels fait d’abord 3-1 sur une erreur collective locale avant d’être réduit à dix et de, malgré cette infériorité numérique, prendre totalement la maîtrise du jeu à son compte et d’ajouter quatre nouveaux buts profitant du laxisme grézien. "Je suis dépité et dégoûté par ce qui s’est passé en seconde période. Après une bonne première mi-temps, les joueurs ont lâché l’affaire et n’ont montré aucune révolte. C’est inacceptable. Je n’ai même pas d’explication tellement c’était inattendu", relatait dépité Sébastien Eggerickx (T2).

AFC Evere –Perwez 0-2

PERWEZ: Pletinckx, Leblois, Hervera Rey (70' Brassart), Gajanovic (85' Van Malderghem), Salles, Lambert, Larotonda, Verdeyen, Gérard, Benazzi (78' Fozin), Siroux (60' Chalal)

Buts: Larotonda (0-1, 38'), Salles (0-2, 55')

Face à une formation everoise très regroupée et jouant bloc bas, les Perwéziens ont le monopole du ballon mais manquent d’imagination en zone de conclusion. Une fulgurance de Larotonda en forme de frappe en pleine lucarne des 30 mètres soulage les Brabançons wallons qui se libèrent peu à peu. Le début de second acte est à leur avantage et c’est d’ailleurs Salles, sur un bel assist de Siroux, qui fait le break 0-2 à l’heure de jeu. Brassart puis Gajanovic loupent encore une occasion et c’est Pletinckx qui doit sortir de grand jeu à dix minutes du terme pour garder ses cages inviolées. "Ce ne fut pas un succès des plus aisés car Evere avait décidé de mettre le bus et de partir en contre-attaques. Les gars ont été sérieux et nous dédions cette victoire à notre ancien coach de la P3 et sympathisant du club Olivier Noël, décédé ce week-end", notait Fabian Bamps.