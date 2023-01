Ligue A: Quatre joueurs de Guibertin ont été champions avec Maaseik, l'adversaire des Brabançons

Le match sera particulier pour quatre acteurs locaux: Simon Van De Voorde (2009 à 2013), Gert van Walle (2007 à 2010) et Sébastien Dumont (2014 à 2018) ont tous évolué à Maaseik.

C’est le cas également de l’entraîneur Wannes Rosiers (2011 à 2013). Tous ont été champions de Belgique avec Maaseik. Roulers a depuis quelques années pris le pouvoir.

"Cette saison, Maaseik montre de plus en plus qu’il mérite sa deuxième place."

Encore une petite chance pour les play-off

Les Guibertins ont rétrogradé au classement suite à la victoire d’Achel contre Louvain. Ils sont maintenant huitièmes, avec un petit point d’avance sur Waremme, lanterne rouge. "Après Maaseik, nous aurons deux rencontres importantes à domicile. Nous recevrons successivement Achel et Waremme. Si nous prenons six points sur six lors de ces deux matches, nous pourrions encore avoir une petite chance de disputer les play-off à condition que nos adversaires directs comme Alost et Menin ne prennent plus de points. Les chances sont minimes. Si ce n’est pas le cas, nous devrons assurer la septième place. Le but sera alors de terminer les play-down en tête."

Guibertin va disputer quatre de ces cinq derniers matchs à domicile. Wannes Rosiers pourra compter sur l’entièreté de son effectif dimanche (18 h), si l’on excepte Guillaume Dussart absent depuis octobre 2021. Les Guibertins espèrent le revoir pour les play-down, voire, pour le dernier match de la phase classique, contre Gand, le 19 février prochain.