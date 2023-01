Quarts temps: 17-24, 10-20, 17-12, 19-20.

VERVIERS: Wilkin M. 0, Akinbodu 6, Pirard 0, Roosen 7, Léonard 9, Wilkin G. 5, Pitz 0, Mahiat 2, Buscicchio 2, Lerho 3, Delsemme 29.

WATERLOO (5/19 à 3 points, 16/29 à 2 points, 29/43 à 1 point, 23 ftes): D’HOSE A. 8, VLAEMINCK 24 (2x3), VANCAMPENHOUT 9 (1x3), Maeter 4, DELBRASSINNE 10 (1x3), d’Hose R. 3, Kabangu 3, Careme 8, BUSSELEN 7 (1x3).

Une semaine avant sa demi-finale de Coupe AWBB face à Cointe (samedi prochain sur le terrain de Natoye) et une semaine après son très bon match de reprise à Loyers, le Royal Waterloo Basket a produit une excellente performance à Verviers. Une victoire qui permet aux Waterlootois de coller derrière le leader Waremme et le second Loyers (qui a un match et une défaite en plus) en compagnie du trio liégeois Cointe – Esneux – Tilff.

Waterloo a dû s’appliquer d’entrée pour écarter Verviers, douzième au classement. "C’est probablement notre première mi-temps la plus aboutie de la saison, observait Sébastien Dufour. On était à bloc et concentré. Tout s’est enchaîné. Je peux vous dire que 27-44 à la mi-temps sur le terrain de Verviers, peu d’équipes l’ont fait."

Les Verviétois se rebifferont lors du troisième quart temps. "Verviers reviendra à -6 mais on a bien géré et on a fini sereinement", savourait le coach brabançon qui pointait les ressources morales de son équipe: "La mentalité a été parfaite. L’envie de bien faire et la détermination pour être consistant, ça fait plaisir à voir. J’ai vraiment envie de dire: pourvu que ça dure."

Pour la demi-finale de Coupe AWBB, le RWB devrait récupérer Joachim Schick qui s’est échauffé ce samedi mais qui n’a pas joué car il a été deux semaines inactif.