Quarts temps: 13-29, 7-25, 14-31, 17-34.

CHARLEROI (5x3, 6/10 LF, 15 ftes): Hermans 5 (1x3), BAESKENS 7 (1x3), Fimiani, VANDEWATTYNE 12, Muylaert 2, CAMBIOLI 11 (2x3), MENSE 6, HERING 8 (1x3).

BRAINE (10x3, 15/20 LF, 12 ftes): KROSELJ 17 (3x3), Leblon 18 (2x3), SARR 15, TADIC 8 (1x3), Lelik (-), Febrissy 6, URO-NILIE 13 (1x3), Marblie, LINDSTROM 14 (2x3), Devos A. 6, Devos L. 8 (1x3), Fogg 14.

Braine n’aura pas dû employer les grands moyens pour approcher puis saisir sa onzième victoire de la saison en TDW1. Mais l’une des informations à retenir de ce dimanche après-midi, c’est l’absence sur le terrain de Reka Lelik. "Après avoir senti une gêne à la jambe, notre Hongroise a été préservée. On aurait pu l’aligner à la Garenne mais on a préféré ne pas prendre de risques en vue de mercredi", souligne Kathleen Schuurmans, la team manager brabançonne.

Privé de l’un de ses moteurs, le diesel brainois n’a pas tardé à trouver la bonne carburation et a établi dans la foulée son record de points de la saison avec 119 unités inscrites. Un résultat atteint avec notamment 65 points marqués en seconde mi-temps. Outre la régularité de Kroselj, les huit joueuses à 8 points ou plus et le temps de jeu accordé au trio de jeunes Devos - Febrissy - Marblie, il faut noter la fin de match en boulet de canon d’Emmeline Leblon, auteure de 15 de ses 18 points dans le dernier quart temps.

À l’issue du match, c’était, au final, la satisfaction dans les deux clans. "Les filles ont tout donné physiquement. Nous calons par moments contre la zone brainoise. Pourtant, nous parvenons tout de même à inscrire 51 points. Contre Braine, c’est pas mal du tout. Malheureusement, le pourcentage de réussite n’a pas suivi. Comme souvent contre les gros, nous loupons plusieurs paniers ouverts ou faciles. L’opposition, performante au possible, en profite pour (trop) rapidement prendre ses distances", reconnaissait le coach carolo Fabien Muylaert.

Braine affronte ce mercredi (19 h 30) les Françaises d’Angers en huitièmes de finale de l’EuroCup.