La performance de Guillaume Grimard à la Cross Cup de Hannut

Originaire de Roux-Miroir (Incourt), Guillaume Grimard a brillé ce dimanche lors de la Cross Cup d’Hannut avec une superbe troisième place derrière les deux intouchables, le Français Yann Schrub et Isaac Kimeli mais devant le Kényan

Kipkertich Rono Gideon ainsi qu’un Anglais et un Portugais, excusez du peu !

L’athlète de 23 ans du Daring Club Leuven ne s’y attendait vraiment pas. "Je n’ai pas beaucoup couru ces dernières semaines car j’ai eu une petite blessure, c’est donc un peu une surprise. J’ai pas mal souffert pour réaliser cette performance alors que le Kényan n’était pas très loin derrière moi. Mais j’ai tout donné pour garder mon avance. Ce n’était pas évident, il fallait aussi rester debout sur ce terrain de plus en plus difficile. Le tracé s’est vraiment dégradé très fort au fil des tours."

Les conditions étaient pénibles ce dimanche. "Au début, on a eu de la neige, et c’était assez glissant dans chaque virage. J’ai remarqué que le Kényan avait du mal dans les virages. À mon avis, il n’avait pas la bonne longueur de spikes. Et puis, c’était très dur et très froid, un cross spécial."

Avec une telle performance, Guillaume Grimard a des ambitions pour la suite. "J’espère un podium au championnat de Belgique de cross, et puis je viserai une qualification pour le championnat d’Europe et pourquoi pas pour les Jeux Olympiques. J’espère donc une belle surprise cet été."

Comment expliquer ce résultat à Hannut ? "Au fur et à mesure, je progresse. Je n’ai pourtant rien changé de particulier dans ma préparation même si j’allonge les kilomètres par semaine. Je pense que c’est surtout le fait que je deviens adulte, je me connais de mieux en mieux et me gère donc en fonction des situations. Si je suis malade, je n’hésite plus à lever le pied alors que plus jeune, j’allais malgré tout m’entraîner. Je veille à bien dormir, à bien manger, je deviens mature ! À mon sens, ça joue dans mes progrès."

Alors qu’il était installé à sa troisième place, qu’a-t-il pu bien passer dans la tête de Guillaume en fin de course ? "J’avais vraiment peur que cela revienne par l’arrière. Mais j’étais cependant rassuré par des spectateurs assez sympas et motivants, qui m’informaient de l’écart, me signalant que le Kényan craquait."

Avec une telle prestation, Guillaume Grimard va poursuivre sa progression avec un statut qui n’est pas spécialement privilégié. "Je suis affilié à la fédération flamande d’athlétisme avec un statut d’élite mais pas complet. J’ai donc juste des sessions gratuites de kiné. Les critères sont très sévères pour monter à un statut haut niveau. Isaac Kimeli, par exemple, réalise un top 10 au mondial et ne le possède pas. Il faut donc trouver des sponsors privés pour se donner les moyens."