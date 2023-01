Dans la grisaille et la froidure, la belle série de cinq matches sans défaite a pris fin pour le CS Brainois qui avait pourtant entamé la rencontre animé des meilleures intentions. Survint ensuite un immense trou d’air qui plongea le T1 brainois, Olivier Suray, dans l’incompréhension: "J’avais pourtant insisté sur la nécessité de ne pas commettre de faute aux abords des seize mètres mais la consigne est, hélas, restée lettre morte avec, dans la foulée, deux autres moments d’égarement. Après toutes ces erreurs payées cash, j’ai néanmoins apprécié la belle réaction de mes joueurs. Outre la mentalité positive affichée par tous, les changements opérés ont fait du bien et il s’en est finalement fallu de très peu pour que nous puissions revenir à égalité, ce qui, sur l’ensemble des débats, n’aurait pas été illogique ni immérité."

Promu capitaine en la circonstance, Ralph Samutondo, soulignait également le bon état d’esprit déployé par tout un chacun tout en ne se voilant pas la face: "Débuter le match en multipliant de la sorte les approximations et les erreurs de jugement, c’est tout bonnement inacceptable, surtout quand on connaît le bon pied gauche de Papassarantis. Pour réparer cette fébrilité dommageable, nous n’avons pas baissé les bras et lors de la seconde période, nous n’avons plus rien concédé à l’adversaire. Mieux, on a été tout près de revenir à sa hauteur."

Rien ne servait de courir, il aurait fallu partir à point et Ralph de conclure: "L’objectif est clairement de se sauver au plus vite et de faire en sorte que les hauts soient enfin plus nombreux que les bas."

Une autre épreuve d’envergure attend maintenant Olivier Suray: une confrontation avec Mons et un certain Dante Brogno. Des retrouvailles mais pas de cadeaux assurément.

Arbitre: M. Requier.

Buts: 10e Papassarantis (1-0), 20e Dauby (2-0), 21e Dauby (3-0), 43e Coulibaly (3-1), 77e Coulibaly (3-2).

MANAGE: Vanhecke ; Campion, Ozturk, Chebaïki, Debauque, Scohy, Papassarantis, Dauby (90e+1 Furia), Paquot, Sebaihi (85e Lintermans), Laurent (90e+2 Menghini).

RCS BRAINOIS: Chalon ; Campitelli, Deglas, Samutondo, Aragon (69e Willaert), Lella, Merchier (62e Lo Giudice), Buscema, Roman (58e Derwa), Kumba, Coulibaly.