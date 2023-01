D3A ACFF: Le RCS Brainois veut créer l'exploit à Manage, sa bête noire

La tâche sera très compliquée pour le RCSB à l’occasion d’un déplacement à Manage, sa bête noire qui l’avait privé in extremis d’un succès à l’aller sur un dernier coup-franc très léger à la 95' alors que les pensionnaires du staff Gaston Reiff avaient évolué à dix pendant une heure suite à l’exclusion de Kumba. "Il y avait eu certains problèmes avec l’arbitrage. Mais cela confirme que Manage est vraiment notre chat noir car on n’a jamais gagné contre eux. Un peu comme Tournai, cette formation souffle le chaud et le froid mais elle est quasiment invaincue à domicile."

Match à enjeu, aussi, puisque Braine a besoin de points pour le maintien tandis que Manage joue la tranche. "Ce sera tendu par rapport à plein de choses. Le terrain et le climat joueront encore un rôle également, mais le groupe a vraiment envie de faire quelque chose et de créer l’exploit du week-end. Il ne reste plus qu’à traduire les mots en acte pour y arriver."

Laurent poursuit sa longue suspension. Ladrière et Wallaert sont également punis ce week-end. Lella et Coulibaly réintègrent le groupe. Schallon reprendra en P2.

Le noyau: Mwaso, Chalon, Samutondo, Lella, Teirlinckx, Deglas, Aragon, Smeets, Campitelli, Willaert, Merchier, Roman, Duga, Derwa, Buscema, Kumba, Coulibaly, Baras.