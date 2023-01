À la recherche d’une victoire après trois défaites de rang, Rebecq était obligé de vaincre une équipe de Ganshoren qui ne se portait pas mieux avec une seule victoire lors de ses sept dernières rencontres. C’est chose faite. "La victoire est importante par rapport aux chiffres mais surtout au niveau de l’aspect mental de l’équipe et du groupe", apprécie Dimitri Leurquin.

Il s’agit de la première victoire du coach depuis qu’il a succédé à Luigi Nasca à la tête de l’équipe. "J’essaye d’amener ma griffe, surtout au niveau de l’organisation, et je constate que sur deux matches, nous n’avons laissé que très peu d’occasions à nos adversaires."

Ce fut encore le cas samedi soir où Ganshoren a butté sur un bloc bien en place. "Rebecq nous a attendus avec un bloc fort bas, on a eu plus de possession qu’eux et nous n’avons pas eu trop de difficultés avec leurs contres", remarque Michel Delph l’entraîneur visiteur.

Rebecq s’est malgré tout créé quelques opportunités intéressantes en première mi-temps via Henri, Lufimbu et Bova mais c’est surtout cette belle tentative d’Henri sauvée à même la ligne qui méritait un meilleur score. "On méritait peut être un peu mieux que le 0-0 à la pause mais dans l’ensemble, le match était assez fermé", remarque Dimitri Leurquin.

Rebecq a pris le dessus à la reprise avec une belle reconversion offensive pour permettre à Lufimbu de déflorer la marque (1-0). "Leur but tombe un peu de nulle part car on avait plus la maîtrise au niveau du jeu", regrette Michel Delph.

Solide et bien en place, Rebecq a bien géré son avantage d’un but et aurait pu se rassurer mais sans succès. Et sans un superbe arrêt de Vandermeulen en fin de rencontre sur une tentative d’Otu, Ganshoren serait reparti sur Bruxelles avec un point dans ses bagages. "C’était un match équilibré et un nul aurait été un résultat plus logique, regrette Michel Delph. On a livré une bonne prestation mais la situation reste ennuyante avec des faits de jeu qui ne sont pas avec nous. Maintenant, il paraît que tout s’équilibre dans une saison et on verra les prochaines semaines si cela se vérifie."

Pour Rebecq, "les joueurs ont fait les efforts qu’il fallait pour obtenir un résultat positif et inverser la tendance après avoir enchaîné plusieurs contre-performances", apprécie encore Dimitri Leurquin.

Les bulletins de Rebecq

Vandermeulen (7), Devel (7), Depotbecker (6), Cordaro (7), Traoré (6), Henri (7), Piret (6), Demolie (7), Camargo (6), Bova (6), Lufimbu (7).