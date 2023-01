Stockay-Tubize et Onhaye-Jodoigne déjà remis, on devrait par contre jouer à Rebecq ce soir

En plus de Stockay-Tubize et de Onhaye-Jodoigne, Verlaine-Solières et Meux-Warnant ont été remis en D2, comme Aische-Symphorinois en D3A.

Ce samedi soir, Rebecq reçoit Ganshoren. D’après le CQ Éric Dupont, le match devrait bien avoir lieu. "Il n’y a pas de neige sur le terrain et si le terrain en herbe devait être jugé impraticable par l’arbitre, les deux clubs ont été prévenus qu’on jouerait alors sur le terrain synthétique."