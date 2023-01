Victoire impérative pour les Chastroises face à Tirlemont

Notre interlocuteur aura quatorze filles à sa disposition. "On perd ma fille, Eugénie, suspendue suite à sa double jaune. Mais, les retours de Nkada et Houtart vont nous faire du bien. Il y aura peut-être quelques changements car on a toujours zéro point, donc je pense qu’on peut se le permettre."

Une nouvelle mise au point a été faite mercredi. "C’était le bon moment de reparler au groupe puisqu’on a disputé 15 matches sur 30. Pour moi, ce qui leur manque, c’est la volonté de gagner. Je ne ressens pas ça dans l’équipe malgré la motivation et les entraînements qui sont bien suivis. Le problème est dans la tête et certaines joueuses ont d’ailleurs confirmé qu’une petite victoire ferait le plus grand bien. On sait très bien qu’on est le petit poucet de la série, c’est pourquoi il faut donner plus, se surpasser et se dépasser si on veut gagner un match."