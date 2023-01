R2 : Braine se méfie doublement des Nivellois

Largement battus la semaine dernière à Aubel (76-56), les Nivellois seront toujours privés de Martinez et Vandam pour ce court déplacement chez les voisins brainois. Théodoros Alexandridis, le coach de Nivelles ne s’attend pas à un miracle contre Castors Braine, d’autant plus qu’il sait qu’il ne récupérera pas Dylan Lekeux. " J’espérais pouvoir incorporer Dylan dans mon noyau à partir de janvier. Malheureusement, sa guérison n’est pas proche et il va finalement manquer toute la saison, regrette le coach nivellois, avant de dévoiler son sentiment sur le match qui attend son équipe. C’est encore un match difficile et nous savons que nous sommes l’outsider de ce derby. Je dois encore composer avec l’absence de José Martinez. Donc nous serons encore un peu court au niveau des rotations. Nous allons devoir essayer de garder le contrôle du jeu si nous voulons avoir des possibilités. Mais ce sera très difficile car en face, c’est carrément le leader du championnat, qui n’est pas invaincu par hasard."

De son côté Gianni Maren, le coach brainois, pourra compter sur son effectif habituel. "Nivelles est un adversaire dont on se méfie surtout quand on se souvient comment s’était déroulé le match aller, explique le coach des Castors. À Nivelles, et ce match-là mes joueurs s’en souviennent bien, nous avions manqué énormément de réussite et l’écart était très serré entre les deux équipes. Heureusement, nous avions pu compter sur notre bonne défense pour nous imposer sur le plus petit score de notre championnat (47-56)."

Le mentor de Castors Braine s’attend à revivre un peu un scénario identique ce vendredi soir, "Ce sera de nouveau un contexte très particulier car il y aura pas mal de supporters des deux camps pour assister au match. On sait que Nivelles a besoin de points et Nivelles doit réagir après sa défaite à Aubel. On se méfie d’un sursaut nivellois C’est donc vraiment un match piège car, en plus, Nivelles va certainement, comme au match aller, tout essayer pour perturber notre rythme, en changeant souvent de défense. À nous de nous adapter et de prendre ce derby par le bon bout dès la première seconde et avec tout le sérieux que demande ce genre de match. Notre objectif est évidemment de gagner pour poursuivre notre marche en avant. Donc…"

À noter que la semaine prochaine, Castors Braine et Nivelles seront au repos à cause des demi-finales de la Coupe AWBB.