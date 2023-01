R1 Messieurs: Waterloo veut confirmer sa bonne mentalité à Verviers

La victoire acquise à Loyers a déteint positivement sur l’ensemble waterlootois, le doyen de l’équipe en est certain: "Loyers nous permet de bien entamer le second tour. On a appris de nos erreurs. On était un peu grippé en fin de premier tour mais dans le Namurois, on a fait un match exemplaire. Il faudra débuter toutes nos rencontres comme samedi passé. Je vous l’affirme : dès qu’on est sérieux, on devient très difficile à arrêter. C’est valable pour tous les adversaires."

Le principal, dans la quête du titre en R1 (Waremme), a annoncé lundi qu’il scratchera la saison prochaine sa R1. "On a entendu l’information et on en prend bonne note", observe Kabangu conscient également que si toutes les équipes ne veulent ou ne peuvent prétendre à la montée, il y a cinq clubs entre l’ABC Waremme et les Brabançons. Waterloo, dont la première pierre du nouveau hall omnisports sera placée en 2025 (inauguration prévue en 2026) n’a jamais caché son ambition, à savoir rentrer dans le nouvel écrin avec une équipe première figurant en TDM2.

Au niveau de l’effectif pour ce week-end, Maeter a été tracassé avec sa cheville mais devrait tenir sa place. Joachim Schick, en proie à un gonflement au niveau de son genou, doit faire l’impasse et se reposer.