P2 messieurs: les jeunes joueurs de Chaumont s'épanouissent chez les "grands"

Le week-end dernier, la Provinciale 2 messieurs de Chaumont reprenait la compétition face à Bousval, leader du la série. Les Chaumontois ont perdu 0-3 (18-25, 16-25, 18-25). "Nos adversaires étaient plus forts et plus expérimentés. De notre côté, nous avons commis trop de fautes", indique Frédéric Feron, le coach de l'équipe.