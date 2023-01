Nationale 2: Genappe connaît son calendrier et visera la première moitié du classement

Le calendrier de Nationale 2 est connu, Genappe débutera la saison à Saint-Servais, où les Brabançons retrouveront Manu Scaillet, passé de Genappe à Saint-Servais durant la période des transferts. Du côté de Genappe, l’équipe signe deux arrivées: Arnaud Corbisier (Tangissart) et Maxence Dupont (Biévène). Manu Scaillet (Saint-Servais) et Nicolas Dumont (Fontaine) ont quitté le club. Genappe alignera Cédric Bosse au fond, Nicolas Dupont au grand-milieu, Maxence Dupont au pivot, Thomas Leturcq et David Craenembroeck à corde. Arnaud Corbisier sera, du moins au départ, sixième homme. "Nous nous attendons à jouer la première moitié du classement", indiquait récemment Hector Tubiermont, responsable de la formation genapienne. Les luttes amicales débuteront fin mars. "Nous avons six rencontres amicales au programme."