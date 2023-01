N2B Messieurs: Un déplacement délicat pour Guibertin à Waremme

Une semaine avant de recevoir Lint dans un match au sommet, Guibertin se déplace ce dimanche (18 h) à Waremme: " Nous devons nous méfier de ce déplacement. On ne sait pas trop à quoi s’attendre avec cet adversaire. Étant donné que l’équipe de ligue A de Waremme joue le samedi, Pierre Perin, attaquant, devrait être présent contre nous. Waremme a aussi un opposite qui peut jouer à la passe. On ne sait pas dans quelle configuration Waremme va se présenter. C’est une équipe assez jeune. Nous devrons jouer un bon match pour nous en sortir ", indique Audry Frankart. Celui-ci lorgne toutefois déjà sur la venue de Lint à Mont-Saint-Guibert la semaine suivante. Guibertin est en tête avec quatre points d’avance sur Lint et Haacht. " Nous ne pouvons pas perdre de point avant la venue de Lint. Simon Ravet a une gêne au pied, je ne prendrai aucun risque avec lui à Waremme. Loïc Bernar a une petite gêne au genou. Cela ne l’empêche pas de tenir sa place mais si je peux le ménager, je le ferai également ", poursuit le technicien.