N2 Dames: Chaumont regarde vers haut du classement

Chaumont se déplace à Riemst, la lanterne rouge, samedi (20 h), une semaine après avoir pris les trois points contre Stevoort, avant-dernière. " Les trois points contre Stevoort nous ont fait beaucoup de bien. Nous laissons désormais Stevoort à quatre points. " Les Chaumontoises devraient s’imposer sans trop de difficulté à Riemst qui n’a pas encore gagné un seul set et par la force des choses un seul point cette saison. " Les chiffres disent tout. Il n’y a qu’un descendant. Nous ne devrions pas être inquiétés à ce niveau. Une victoire à Riemst nous donnerait trois points supplémentaires. Nous pourrions alors regarder vers le haut du classement et plus vers le bas ", indique Niels Kingma, le coach chaumontois. Celui-ci ne fera pas le déplacement à Riemst. Il est coach-adjoint de l’équipe de ligue A d’Astérix qui joue en même temps. C’est Charlotte Van Nuffel qui aura en charge le coaching de l’équipe. Celle-ci sera privée des services de Justine Belemans. Chaumont peut compter au centre sur Émilie Foret, qui a livré un bon match le week-end dernier contre Stevoort et l’expérimentée Marjorie Germain.