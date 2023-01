Le BC Genappe Lothier veut rester invaincu en 2023

Ce vendredi soir, à 21 h, à la salle Couture Mathys, les Brabançons viseront le 3/3 en 2023, synonyme de consolidation de leur actuelle quatrième place, et de l’embarquement avec le peloton de tête (Gembloux accueillant Profondeville ce même week-end). "L’objectif du match de ce vendredi sera avant tout, de confirmer notre victoire du premier tour à Ensival, explique le mentor genappien. Ce ne sera pas aussi facile que le montre le classement, le club d’Ensival jouant son maintien pour le moment, et ayant donc des échéances importantes devant lui. Il vient pour jouer son match et le gagner, il n’y a pas de doutes là-dessus. Nous devrons faire preuve de concentration, de constance et de discipline si on veut pouvoir l’emporter. Ensival nous a posé quelques problèmes au match aller, notamment via son très bon meneur qui marque en moyenne entre 20 et 25 points. Il va falloir le contenir, lui et les autres aussi, et ne pas les laisser trouver leur rythme. Je me méfie de cette équipe car je pense que c’est une équipe qui n’a pas encore trouvé son alchimie, mais qui deviendra très dangereuse quand toutes les pièces auront trouvé leurs places."

Quand on lui parle des play-off, le mentor indique: L’objectif du second tour est d’abord de confirmer les victoires du premier tour. Ensuite, nous devons essayer de remporter des matchs contre des adversaires qui nous ont battus. Si nous faisons cela, nous atteindrons les play-off qui s’annoncent déjà très difficiles avec Mons et Braine qui survolent le championnat. "