Jules Pauwels vice-champion en non-classés

12-10 à la belle en demi-finale

Dix-sept joueurs étaient inscrits en non-classés au championnat de Brabant. "J'ai débuté au stade des huitièmes de finale. J'ai gagné assez facilement jusqu'en demi-finale. Cela s'est ensuite compliqué. J'ai joué contre Pascal Dufour de Tourinnes-Saint-Lambert en demi-finale. J'ai gagné sur le fil, 12-10 à la belle."

En finale, le jeune homme n'a rien pu face à l'expérimenté Nicolas Pop de Limal Wavre. "Mon adversaire mettait de l'effet sur chaque balle. J'ai éprouvé beaucoup de difficulté à renvoyer la balle sur la table. Je ne suis pas déçu de mon tournoi. Au contraire, je suis content d'être arrivé en finale."

Les interclubs en P4 cette saison

Il a débuté le tennis de table il y a deux ans. "J'en suis à ma deuxième saison. Je suis arrivé au tennis de table après avoir testé beaucoup de disciplines sportives. J'ai fait du karaté, du football, du football en salle, du tennis, de la natation, du rugby, du hockey. J'avais aussi déjà passé un an au tennis de table auparavant mais je n'avais pas accroché. Il y a deux ans, j'ai repris le tennis de table. Cela m'a plu. Ma grand-mère, Martine Wenseleers y joue, elle m'a tout appris. Je suis maintenant hyper mordu."

Il a débuté les interclubs cette saison. "L'année dernière, je n'ai participé qu'aux entraînements donnés par Patrice Fannoy au club de Nivelles. J'ai attendu d'avoir le niveau pour débuter les interclubs. J'ai commencé cette saison. Je joue en D4 et en D5 mais j'ai aussi joué un interclubs en D2 et un autre en D3 provinciale. C'est en D4 provinciale que je joue le plus souvent."