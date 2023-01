En tête du classement, la R2 des Castors sera attendue partout

À l’étranger le week-end dernier, Laurent François est à la base du changement de date. "On jouait normalement le 14 janvier. J’étais occupé et ça tombait bien car il y a eu plusieurs absences pour raisons diverses à l’entraînement. Physiquement, le groupe est au point. Maintenant, je sais pertinemment bien qu’il y a un écart entre le rythme d’un entraînement et celui d’un match. On sait également qu’un match de reprise est toujours délicat à gérer."

Le Royal BC Prayon l’a emporté de 30 points à l’occasion du sien face à Belleflamme, une autre formation qui occupe le milieu de tableau.

Un adversaire à prendre très au sérieux pour le leader brabançon. Le coach a insisté sur divers éléments: "Prayon-Trooz est une équipe difficile à manœuvrer qui aurait très bien pu l’emporter chez nous (Ndlr: Braine avait gagné avec +11). Physiquement, on est passé au-dessus d’elles en seconde mi-temps mais ça reste compliqué à jouer. Le groupe liégeois est composé de filles qui savent faire des fautes avec un grand F. Leur expérience fait qu’elles sont capables de casser le rythme d’un match au moment opportun. Il y a aussi dans leurs rangs une excellente shooteuse qui est susceptible de prendre feu à n’importe quel moment."

Le coach compte sur ses cadres qui ont la chance de parfaire leurs gammes avec la TDW1. "Quand elles sont là (NdlR Devos, Febrissy, Marblie et Robert), on voit tout de suite la différence au niveau du rythme. Elles tirent le groupe vers le haut. Pour moi, le fait que ces joueuses puissent se former de telle manière, c’est du bonus. C’est une situation de win-win. Elles font clairement du bien à l’ensemble du groupe", conclut le coach François.

Après Prayon-Trooz, un autre déplacement périlleux attendra les Castors en championnat. Ce sera le dimanche 5 février à Namur Capitale. Toutes les Castors ne sont cependant pas bye le week-end prochain puisque les U19 brainoises jouent la demi-finale de la Coupe AWBB dimanche (29/01) face à… Namur.