En déplacement à Esneux, un nouveau championnat commence pour Nivelles

Esneux, au niveau du classement, c’est actuellement un bilan mi-figue mi-raisin avec six victoires contre six défaites. "Malgré sa défaite la semaine dernière contre Hasselt (83-67), Esneux est en forme, constate le coach nivellois. Depuis la signature de Romain Boxus (Ex Stella Leuven, D1), Esneux a trouvé un nouveau souffle et a commencé à empiler les victoires. Ce match à Esneux sera tout sauf une promenade de santé, estime le mentor aclot. L’objectif est de confirmer le résultat du premier match où nous avions battu Esneux sans trop de difficulté sauf que cette fois-ci nous aurons affaire à une autre équipe. Et comme on sait que nous n’avons plus le droit à l’erreur si on veut continuer à mettre la pression du Falco Gand, nous devons revenir avec les trois points. Mais la pression n’est pas sur nos épaules mais bien sûr celles des Gantois qui ne peuvent pas perdre un match sous peine de nous voir revenir sur leurs talons. Et comme de notre côté nous ne sommes pas à l’abri non plus d’un retour de Vilvorde, il nous faut donc, pour conserver notre seconde place, et peu importe la manière, faire le job dimanche avant de faire de même la semaine prochaine, à la maison, contre Hasselt."

Phivos Livaditis pourra compter sur tout son noyau pour ce déplacement. Le mentor des Nivellois avait fixé un objectif à ses joueurs pour ce mois de janvier: faire au moins un 2 sur 3. Comme les Nivellois ont déjà épuisé leur joker, ils sont donc obligés de battre Esneux et Hasselt pour réaliser cet objectif, tout à fait à leur portée. Ensuite, ils aborderont un mois de février composé d’un calendrier pas vraiment piqué des vers: visite de RSW Liège B (4/2) avant de se déplacer à Ninane (11/2) et de conclure avec un déplacement à Wilsele, le 26 février, pour affronter l’équipe B des Bears de Leuven.

Le coach nivellois n’a pas encore fixé d’objectif pour février mais on se doute déjà que la barre sera placée en hauteur car désormais c’est vraiment un nouveau championnat qui commence pour les Nivellois.