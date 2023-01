D3A ACFF: En déplacement à Onhaye, Jodoigne doit faire preuve de plus de régularité

"Cette fameuse cour des grands, observe le coach. On s’y retrouve dans certains matches mais pas dans tous. Est-ce que le club n’a pas vu trop grand et trop vite ? Tout le monde parle du début de championnat euphorique mais ce n’est pas ce qui conditionne ce qui se passe dans la durée ni la qualité d’une équipe. Qand je suis arrivé en novembre, il n’y avait pas cette continuité qui doit permettre de viser le haut. Maintenant, l’équipe a des qualités mais on manque d’expérience et de métier que pour batailler pour les cinq ou six premières places."

Steve Dessart n’est pas pessimiste mais il se veut réaliste. "La saison n’est pas terminée et on va jouer crânement notre chance pour prendre au plus vite un maximum de points et ne pas devoir regarder derrière nous. Et puis, on verra ce qu’il sera encore possible de jouer. Je sais qu’il y a encore une tranche et que rien n’est impossible mais mon équipe est capable de tout et c’est valable dans les deux sens mais il faut bien se dire que pour jouer le haut du tableau, il faut de la régularité, ce que nous n’avons pas."

Samedi soir (20h), Jodoigne se déplace à Onhaye que les Canaris avaient battu 2-1 à l’aller. "Notre adversaire est deuxième du classement et il ne faudra pas les motiver. Mais je leur ai quand même passé un gros savon mardi car il est inadmissible de prester à un si bon niveau à Mons et à un niveau nettement inférieur contre Tertre qui a joué son match mais nous pas. J’attends une grosse réaction ce week-end."

Au niveau de l’effectif, Mbolo est de retour de suspension. Fotso (genou) reste indisponible.

Le noyau probable: Bronckart, Argentino, Vanheukelom, Beaupain, Azzouzi, Olemans, Cassange, Gilles, Lallemand, Pohl, Berisha, Puttemans, Akhal, Reuter, Congosto, Mokoka, Mbolo.