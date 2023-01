D2 ACFF: Tubize-Braine se déplace à Stockay avec des vues sur la tranche

Il y a malgré tout du positif à retenir. Avec ce nul, la RUTB enchaîne une douzième rencontre sans défaite. "C’est pas mal du tout. Après, on est réaliste, sur les 12 matchs, on a fait cinq nuls. Et ça malheureusement quand tu prends un point tu n’avances pas beaucoup et on n’a pas su profiter des faux pas de concurrents directs. Mais il faut reconnaître que c’est une belle série."

Une dynamique positive donc qui permet aux Tubiziens de se maintenir à la troisième place au classement.

Si la RUTB fait partie des favoris du championnat, elle peut également sécuriser sa place au tour final. À trois points des premiers pour la tranche, un potentiel ticket pourrait leur parvenir en fonction des résultats des adversaires. "Je me concentre surtout sur le général. Maintenant la tranche, c’est toujours une sécurité. Et quand on regarde le classement, il y a Namur, Binche, Stockay, donc toutes les équipes qu’on va rencontrer dans les quatre prochaines semaines. Donc on a un peu notre destin entre nos mains. On doit viser ça", signale Mohamed Bouhmidi. Une victoire à Stockay ce samedi pourrait donc les avancer un peu plus dans le classement de la tranche.

Mais le T1 connaît bien Stockay et sait que la rencontre ne sera pas de tout repos. "C’est l’équipe qui m’a le plus plu footballistiquement à l’aller. En plus ils ont l’air de trouver un regain de forme, donc je m’attends à tout sauf à un match facile."

Il pourra malgré tout compter sur un effectif complet, à l’exception de Louis Delhaye, suspendu. "C’est le choix du roi", conclut le T1.