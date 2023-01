D2 ACFF: Pour Rebecq, « la mission c’est de prendre les points le plus rapidement possible »

Une vision positive dans un contexte compliqué puisque le T1 a repris une équipe en difficulté il y a deux semaines. Mais Dimitri Leurquin l’assure, les joueurs sont prêts mentalement. "Le groupe est assez serein par rapport à la situation. Ils ont mis l’accent sur le travail et ça a secoué les troupes."

Le mental est bon, il ne manque plus que les points. Mais l’entraîneur rebecquois est confiant pour la suite et espère renouer vite avec la victoire. "On a tous les éléments. Maintenant, la mission c’est de prendre les points le plus rapidement possible. C’est ce qu’on va essayer de faire ce week-end. Mais on est sur le bon chemin."

Une victoire que Rebecq pourrait retrouver ce samedi soir (20 h) en accueillant Ganshoren, à égalité de points au classement général. L’occasion donc de prendre un peu d’avance sur son adversaire direct. "Peu importe de quelle manière et contre qui, l’objectif c’est de prendre les trois points", affirme le T1, qui pourra compter sur tous ses joueurs, sauf Valentin Kouamé, suspendu.