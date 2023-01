Anton Béfayt gagne en jeunes A au Luxembourg

La course se déroulait par élimination. "Mon objectif était de me hisser en finale. Nous avons couru les qualifications le matin. En terminant dans les trois premiers, j'était qualifié pour les quarts de finale. Les quatre premiers étaient ensuite qualifiés pour les demi-finales. Les courses s'enchaînaient avec quelques heures de récupération entre elles. En demi-finale, il fallait à nouveau terminer dans les quatre premiers. Lors de cette course, j'ai fait une mauvaise transition après la natation. J'ai perdu le contact avec les six premiers du groupe de tête. J'ai terminé septième. Il était possible d'être repêché au chrono mais j'étais une seconde au dessus du temps requis", signale le jeune homme.

Sa participation à la demi-finale lui a permis de décrocher la victoire en jeunes A au terme d'une épreuve pas évidente à gérer. "Il fallait surtout être attentif à bien récupérer."

La saison démarre déjà pour le jeune brainois. "D urant les fêtes de fin d'année, j'ai participé à un stage organisé par la ligue francophone en Espagne. Le week-end prochain, je participerai au cross de Hannut. J'aurai ensuite les tests francophones de la ligue. Pendant les vacances de carnaval, nous serons en Espagne avec le club".

Un programme déjà bien chargé.