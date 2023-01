Ambition 10 000 membres pour la Fédération francophone belge du cyclotourisme, qui recherche un délégué provincial

Au côté des pratiquants, sur la route ou sur les sentiers battus, la FFBC veille à épauler ses adhérents et à accompagner leur progression par une information complète et variée: les publications offertes à chacun de ses membres alimentent les projets et apportent des conseils utiles. "La plupart des adhérents de la FFBC se retrouvent au sein de clubs qui sont des lieux privilégiés de rencontres. Cyclotouristes et vététistes débutants ou expérimentés, vous y trouverez des techniciens du vélo prêts à vous conseiller sur le choix du matériel, la mécanique et les réglages, indique Philippe Collart. Vous y rencontrerez ambiance, chaleur et amitié."

La FFBC gère l’organisation d’événements par l’intermédiaire de ses 250 clubs. Partant de là, elle peut ainsi proposer un calendrier complet de 1 500 randonnées réparties sur tous les week-ends de l’année. "Les clubs invitent à la découverte de toutes les régions à travers de nombreux parcours destinés à toutes les pratiques et pour tous les niveaux. La qualité de ses organisations surprend toujours et offre un maximum de plaisir."

La FFBC compte actuellement plus de 9 900 membres et 250 clubs affiliés. autrement dit, l’objectif "Ambition 10 000" est presque atteint. "Et nous ne nous arrêterons pas là. Être membre d’un club n’implique ni contrainte, ni rigueur: à la Fédé, c’est la liberté."

Le BW en parent pauvre. Pourquoi ?

Le Brabant wallon est cependant parent pauvre de cette Fédération. "Globalement en bonne santé, la FFBC montre malgré tout quelques faiblesses en Brabant wallon avec à peine 14 clubs affiliés, et ce malgré un engouement pour la pratique de la Petite Reine version récréative aussi important que dans le reste de la Wallonie. Peut-être est-ce dû à l’absence d’un délégué provincial ? C’est pour cette raison que nous recherchons, au sein de nos affiliés, une personne motivée et dynamique afin de briguer ce poste."

Si candidat il y a, il peut envoyer ses motivations à ffbc@velo-liberte.be.