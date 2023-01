Wavre-Limal B continue à jouer les trouble-fête

« Les étudiants avaient la tête dans la feuille mais ils étaient là pour se défouler et ça s’est ressenti »

Pour l’occasion, le jeune homme de vingt ans a été repositionné comme milieu défensif. "J’habite à Ottignies et j’y ai évolué pendant une dizaine d’années. À mon arrivée à Wavre-Limal, j’avais déjà eu Mohamed Riani comme entraîneur chez les jeunes. Là, je dispute ma deuxième saison complète en équipe première. D’habitude, j’évolue en défense centrale où mon acolyte Loïc (Pelsmaekers) était parti aider la P2. J’ai donc retrouvé mon ancienne place et il a fallu que je retrouve mes repères en première mi-temps, mais c’était mieux en deuxième et j’ai eu la chance d’inscrire le troisième but."

Les Wavriens partagent désormais la deuxième place avec Mélin et Mont-St-Guibert. "On a déjà réussi un beau parcours même s’il est un peu irrégulier. D’ailleurs, on n’avait pas encore réussi à battre une équipe classée au-dessus de nous et cela constituait un regret. Ce succès a permis de redistribuer les cartes en haut de tableau car même si Walhain possède encore une belle avance et que le match entre Mont-St-Guibert et Beauvechain devra être joué, on va avoir une belle course jusqu’en avril."

Notre interlocuteur, étudiant en droit, se veut confiant pour la suite. "Grez-Doiceau ne sera pas facile ce week-end car ils avaient bien joué contre nous à l’aller (succès 2-1, NDLR) et c’est le genre de match à gagner, sinon le succès contre Walhain n’aura servi à rien. Ensuite, Incourt va être solide aussi car il nous avait accrochés au premier tour. La qualité est là mais il faudrait qu’on puisse enchaîner une série de victoires plus longue. On va encore avoir dur jusqu’à la fin du mois avant de pouvoir être plus constant en février quand les examens seront terminés. Le but est surtout de continuer à bien jouer et même si on ne vise pas une place en particulier, ce serait bien de pouvoir rester dans le Top 3-4."

Grez B aligne les rencontres

Dans les rangs gréziens, on va disputer un deuxième match en quatre jours après celui d’hier soir contre Jodoigne B. "Vu les joueurs en examens, ce sera encore l’occasion d’aligner des U17 et des U19, indique Nicolas Gilles (T1). Peu importe le résultat pourvu qu’on évolue mais si on est dans la même philosophie d’Huppaye, ça s’annonce bien, et on a aussi une petite revanche à prendre contre Wavre-Limal car on aurait dû gagner à l’aller."