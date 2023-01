P3B: Olympic Anderlecht, un projet qui grandit bien

Le groupe compte quelques joueurs ayant évolué en Brabant Wallon comme David Burgot (Braine), Jordan Deliens (Waterloo) ou Johan Horvath (Bierges). "C’est est assez jeune car il y a des titulaires nés en 2005, il y a pas mal de 2002 et quelques joueurs d’expérience pour les entourer. Par exemple, notre gardien Boukhennou a été champion avec le BX en P2 et Scibetta a été formé à Gand avant de faire toute sa carrière en P1 flamande."

André Deliens, lui, a rejoint le club il y a trois ans. "J’ai bossé au RWDM puis j’ai été coordinateur à l’Union SG pendant dix ans avant d’être T2 au BX pendant cinq ans. Je suis arrivé lorsque le club, qui s’appelait Bon Air, a changé de nom. À l’époque, l’équipe première n’avait pas gagné un match et le chantier était énorme. Mais c’est plus facile de partir de rien et on sait où on veut aller. On a donc créé un projet sur le long terme sans se prendre la tête et avec le but est d’amener les jeunes du club en équipe première. C’est pourquoi, il est important de les encadrer avec quelques éléments plus expérimentés."

Les Bruxellois ne sont qu’à trois points du podium, "On n’a pas d’objectif précis si ce n’est d’aborder les matches les uns après les autres. Mais, on va peut-être essayer d’aller chercher une tranche comme l’année passée. Après avoir été en tête pendant un demi-championnat, nous avions connu un mauvais hiver et on avait été éliminé aux tirs au but par Rebecq lors du tour final."

Match piège contre l’AFC Braine

Olympic Anderlecht va enchaîner trois adversaires de bas de tableau: l’AFC Braine, Ophain B et Ixelles B. "Ces équipes-là ne nous réussissent pas tout le temps. On avait eu dur contre l’AFC et on avait été accroché chez nous par Ixelles, se souvient André Deliens. C’est là qu’on doit être fort mentalement pour éviter de tomber dans la facilité."

L’AFC récupère Ryckewaert mais perd Ooghe et Demeyer. "On est opposé au niveau confiance puisqu’on reçoit une belle équipe qui vient de battre Clabecq, et il faudra prester comme il faut si on veut espérer quelque chose", prévient Fabrice Deman (T1).

Le tour des équipes en P3B

Villers B

Cinq matches sans victoire: "Le foot est là mais les erreurs se payent cash, constate Frédéric Vandekerkhoven (T1). Je m'attends à un match équilibré car Waterloo n’est pas dans une bonne période et on avait perdu d’un petit but à l’aller."

Waterloo B

Le groupe espère être reparti sur de bonnes bases. "Villers n’est jamais un déplacement facile mais je pense qu’on aura une bonne équipe et on va y aller pour gagner car on a déjà prouvé qu’on peut battre n’importe qui", avance Olivier Houben.

Ittre

Focus sur la troisième tranche "car si on rate le dernier match de la deuxième contre Clabecq (verdict le 19 février, NDLR), il faut rester bien classé, prévient Gaëtan Sempoux (T1). Ixelles sera compliqué et on doit le prendre au sérieux." Bernard et De Longueville sont absents.

Ophain B

Huit matches sans victoire. "Je n’ai pas la main sur ce qui se passe et il faudra que tout soit réuni (être au complet et en ordre administrativement) pour faire un bon match contre Genappe", avance Michaël Ervier (T1). Vandael est suspendu.

Genappe B

Rose est de retour. "On a retrouvé la victoire après Clabecq mais vu le terrain et les conditions annoncées, ce ne sera pas facile à Ophain, indique Gary Illegems (T1). Il faudra y aller le couteau entre les dents et faire preuve de détermination."

Nivelles B

Après cinq défaites, "on espère engranger trois points avec les retours des suspendus et ne plus avoir de problème d’arbitrage, souligne Patrick Longfils (T1). Je n'ai aucun écho du Racing White mais il vit une saison compliquée vu ses résultats."

Clabecq

L’équipe a laissé filer sa première défaite "mais on savait qu’on ne gagnerait pas 28 matches, tempère Luigi Bruno (T1). Les Lion’s sont en forme et on avait aussi failli tout gâcher à l’aller en ratant nos occasions mais on a assez de répondant."

Waterloo Lion’s

Calloens, Booka, Van Pevenage et Ellatifi se soignent. "Le terrain ne nous aidera pas à développer notre jeu mais on n’a rien à perdre chez le favori pour le titre et on va essayer de faire comme Olympic Anderlecht", lance le coach Alain Nzanza