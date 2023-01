En octobre 2021, Amaury Toussaint annonçait aux dirigeants du RRC Waterloo qu’il quittait son poste de T1 pour rejoindre Stockel. Le deal ne s’est finalement jamais fait pour le coach brabançon mais dans le même temps, Waterloo engageait Laurent Dricot pour lui succéder. Pour des raisons professionnelles, Laurent Dricot n’a pas pu prolonger l’aventure cette saison, cédant le relais à son T2, Patrick Coussement. De son côté, Amaury Toussaint devenait le nouveau T1 de la RU Tubize-Braine en première provinciale. Mais en ce début d’année 2023, on redistribue les cartes. Patrick Coussement a démissionné à Waterloo et c’est… Amaury Toussaint qui revient à Waterloo. Tubize acte la décision de son coach "avec surprise" et peut se mettre à la recherche d’un nouvel entraîneur.