Le RCABW cartonne aux championnats francophones

Au niveau du record national, il a été réalisé par le relais 4x200 m scolaires composé de Xavier Rousseau, Martin Courtois, Alexandre Boddewyn Dumon et Louis Lorette en 1’30’’98. Dans l’équipe de Hal qui possédait précédemment le record on trouvait les internationaux Jonathan Sacoor et Tuur Bras. C’est tout dire de la qualité de la prestation des Aclots.

Autre athlète en vue, Louis Lorette en 60 m haies. Il a battu le record du RCABW et il est le premier athlète du club à descendre sous les 8’’. Il s’agit de la meilleure performance mondiale U18. Quant à Xavier Rousseau qui remporte le 200 m en 22’’39, il s’agit de la meilleure performance belge 2023.

Autres médailles d’or pour le RCABW: Djemine Kudura (60 m scolaires en 7’’61), Louise Bouret (400 m cadettes en 62’’17), Martin Courtois (400 m scolaires en 50’’52) ainsi que le relais 4x200 m dames TC composé d’Alexandra Mortant, Aurore Duchêne, Ange Callebaut et Cloé Chavepeyer qui remporte l’épreuve en 1’42’’75.

Parmi les autres clubs du BW, le CS Dyle a remporté sept médailles, dont le concours du poids chez les scolaires dames où Nafy Thiam a sauté 15m69, établissant un nouveau record LBFA. Elyne Cissé (6Om cadettes en 8’’07), Elie Dumoulin (perche scolaires avec un saut à 4m30) et Augustin de Harlez (1 500 m cadets en 4’33’’47) ont également raflé l’or.

Quant au RIWA, il décroche trois médailles, à savoir une deuxième place pour Lilya Feys sur 60 m haies cadettes (9’47) et des troisièmes places pour Romain Stieltjes en hauteur scolaires (1m86) et Mathieu Van Hammée sur 800 m cadets (2’15’’27).

Prochains championnats, le 22 janvier à Hannut avec les championnats LBFA de cross puis le 28 janvier à Louvain-la-Neuve où se dérouleront les championnats LBFA indoor.