En P3C, Jean-Luc Fergloute succède à Olivier Halim à Incourt B

C’est Jean-Luc Fergloute qui a été nommé à la tête de la seconde équipe incourtoise. Lucide, il est conscient de l’ampleur de la tâche mais ne se démonte pas pour autant. "C’est un fameux challenge mais je n’ai absolument rien à perdre car ce n’est pas possible de faire pire. Cette équipe a besoin d’un vent nouveau, plus positif et de faire renaître le feu. Quand les têtes suivront, il sera temps de mettre en place des choses afin de faire progresser les joueurs car autant se le dire tout de suite, prendre du 35-0 ce n’est pas concevable, cela ne doit plus arriver."

Le coach de 58 ans n’y va pas par quatre chemins et sait exactement où le bât blesse. "Il faut absolument consolider cette défense pour arrêter de se prendre autant de buts chaque week-end. La base, c’est le bloc défensif et c’est là-dessus qu’il faut travailler en priorité. Il y a aussi du talent chez les jeunes à Incourt et l’idée serait de les impliquer davantage et d’utiliser cette seconde équipe comme une étape vers notre équipe élite."

Coach des U17 et arbitre à l’ACFF chez les jeunes et les Dames (P2 et P3), Jean-Luc Fergloute n’aura pas le temps de gamberger car ce dimanche, il y a un certain Bierges-Incourt B au menu. "Je vais surtout profiter de ce match pour analyser les points forts et les points faibles du groupe. J’aimerais qu’on arrête de se moquer de cette équipe et qu’avant la fin de la saison, nous puissions glaner au moins un point et pourquoi pas une petite victoire. Un nouvel élan doit s’installer pour repartir sur de bonnes bases."

Le tour des équipes en P3C

Bierges– Incourt B

Les Biergeois peuvent enchaîner une troisième victoire consécutive avec la réception d’une équipe incourtoise toujours bloquée à zéro point à la dernière place du classement. "L’objectif c’est clairement d’aller chercher ce troisième succès consécutif et donc pourquoi pas de grimper d’une place au classement. Le match aller n’avait pas été si facile que cela malgré le 0-7 et je vais prévenir mes gars de ne surtout pas le prendre à la légère", temporise Sébastien Goossens (T1).

La Hulpe B– Walhain B

Les La Hulpois restent sur un joli 4/6 avant d’affronter une équipe de Walhain B qui stagne à l’antépénultième place du classement. "Il nous faut la victoire et on se doit de passer au-dessus de cette équipe. Certains joueurs reviennent petit à petit aux entraînements et c’est une bonne chose", lance le T1 des Vert et Blanc Arnaud Lambert.

Le mois de janvier n’est pas un long fleuve tranquille pour les Walhinois. "On sort de deux défaites et il est temps de réagir au niveau des chiffres. J’ai encore pas mal d’absents pour ce week-end mais je récupère Gaëtan Pirotton. Les gars doivent continuer à tout donner malgré un effectif réduit", relate Quentin Van Den Broeck (T1).

Huppaye B– Stéphanois B

Les locaux ont pris une valise le week-end dernier à Rixensart B et doivent se reprendre. "Les gars me doivent une revanche et surtout plus d’envie et de volonté. En tout cas, ce ne sera pas difficile de faire mieux que la semaine passée donc je suis confiant", note le mentor huppaytois Benoît Plomteux.

Les Vert et Blanc sont eux à la recherche de leur première victoire depuis la reprise. "On manque de réussite et j’espère qu’on va faire tourner la roue de notre côté à Huppaye B. Une formation assez physique qui joue sur un terrain très compliqué", explique Thierry Bâton.

Boitsfort B– Ottignies

Les Jaune et Bleu n’ont toujours pas glané le moindre point depuis la reprise. Une victoire à Boitsfort dimanche serait la bienvenue pour relancer la machine. "J e devrais a priori récupérer quelques joueurs par rapport aux semaines précédentes mais ce qui m’importe le plus c’est la finition. Nos attaquants doivent aller chercher ce déclic et se libérer devant le but", lance Stéphane Wille (T1).