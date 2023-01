22-25, 25-20, 17-25 ; 22-25).

Si l’on considère les points perdus, Brussels Volley est en tête de la série. Cela n’a pas empêché les Aclots d’aller s’imposer dimanche en fin d’après-midi à Evere. On ne sait si les visités veulent ou non monter. "Ce que je peux dire, c’est que nos hôtes étaient au complet et bien décidés à s’imposer. Ils ont joué crânement leur chance", explique Youcef Aharrar, le coach des Aclots.

Nivelles était en grande forme, et particulièrement Maxime Bosquet. "Il a joué au poste d’opposite. Il a été monstrueux à l’attaque. Théo Couteau a, lui aussi, livré un bon match, ainsi que toute l’équipe."

Théo Couteau a joué au quatre. "Il n’abandonne pas l’idée de se convertir comme passeur. Il continue à s’entraîner pour cela. Mais nous avons besoin de lui comme attaquant."

La différence au block

À l’aller, les Nivellois avaient titillé les Bruxellois durant deux sets, sans pouvoir en gagner un seul. "Cette fois, nous nous sommes montrés très efficaces au block. La différence s’est faite à ce niveau."

Les Aclots sont désormais septièmes. "Nous avons le niveau pour nous situer dans les quatre premiers. Nous avons parfois manqué de confiance pour faire mieux. Je connais mieux l’équipe qu’en début de saison, je peux ajuster certains points", souligne encore le coach.