P2B: L'ES Braine a retrouvé son ADN et son staff n'y est pas étranger

Le discours du président est très positif alors que pour une équipe qui descend de P1, on ne peut pas dire que l’ES Braine dispute une grande saison à la 11e place du classement. "Nos résultats sont en dents de scie, c’est vrai, mais on manque de concrétisation et d’un buteur. Quand je repense à notre dernier match perdu 3-0 à Rixensart, on concède trois buts sur trois phases arrêtées mais à côté de ça, on rate une kyrielle d’occasions. C’est là que le bas blesse sinon nos prestations sont correctes. Et puis, n’oublions pas que nous avons dû reconstruire une toute nouvelle équipe après la descente. On a introduit des joueurs de P3, on a des jeunes joueurs qui doivent faire leurs armes et on avait prévenu qu’il s’agirait d’une saison de transition dans un projet qui s’étale sur deux ou trois ans. Nous sommes dans les temps, on a vu ce qu’on avait, on sait ce qu’il nous faut et ce qu’on doit cibler pour les prochaines saisons."

En reprenant la présidence, Stéphane Morias s’était fixé comme objectif de "remettre les choses en place et de restructurer l’école des jeunes." Ici aussi, tout évolue comme espéré. "On a engagé Éric Treisni comme coordinateur des jeunes et il regarde au jeu à 8/8 et 5/5. On a aussi deux équipes de filles et on en aura une troisième la saison prochaine. Ici, c’est Mohamed Reghies dont les trois filles jouent au club qui va les coordonner. On veut que nos jeunes se plaisent au club et y restent car on est quand même entourés par Tubize et Braine qui viennent chercher nos bons jeunes."

ES Braine-Stéphanois

Dimanche, l’ES Braine reçoit Stéphanois. "Après un 0/12, la victoire est impérative pour se donner un bol d’air et retrouver une spirale positive,", prévient le coach Michaël Ghion.