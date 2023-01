P2B : La deuxième tranche en suspens, verdict le 19 février

Le tour des équipes en P2B

Lasne-Ohain B

L’équipe reste sur trois victoires au moment de recevoir Saintes, "un gros morceau, prévient Gilles Stephany. Nous sommes très consistants et c’est bien car un bon test s’annonce face au premier, en sachant aussi qu’on était frustrés à l’aller."

Villers

La réception de Waterloo se présente bien. "La mentalité était présente dimanche dernier à Saintes où l’on a tenu une heure, remarque Frédéric Balan, qui félicite au passage Charlie Van Roy, papa depuis lundi. Janvier est costaud, on joue maintenant Waterloo avant Ophain, Rixensart et Auderghem et on prend match par match."

Saintes

Le nouveau leader se déplace à Lasne-Ohain "qui tourne bien, remarque Dorian Nizot. Ils viennent d’aller gagner à Rebecq où nous avons été battus et ce ne sera pas un oiseau pour le chat. Mais nous devons confirmer nos quatre derniers succès."

Nivelles

Les Aclots se déplacent à La Hulpe. "Cela se présente moins bien après notre dernière défaite, regrette Cédric Musette. Dommage de ne pas avoir pu confirmer mais on continuera à prendre des risques pour remonter la pente."

Kylian est suspendu.

Braine B

Pour le derby contre Ophain, "on va tenter de faire quelque chose de bien, lance Axel Smeets. On reste sur une bonne victoire et un bon match et on doit maintenant tenter de récupérer les points perdus. La visite d’Ophain s’annonce bien."

Waterloo

"L’arrivée du nouvel entraîneur pourrait provoquer un déclic, espère Jonathan Vanonckelen. On devrait bien travailler cette semaine car un déplacement à Villers est toujours à prendre très au sérieux, surtout après deux défaites."

Ophain

La victoire devant Auderghem "nous maintient dans le coup, lance Romuald Lecocq. On n’aura pas facile et pas de cadeaux à Braine, ce sera un match compliqué mais mon groupe est bien et on s’est rapproché de la première place." Matondo est suspendu et George blessé.

La Hulpe

Face à Nivelles, "un match à prendre très au sérieux", La Hulpe doit améliorer son niveau. "On en est à 12/12 et on vise le 15/15", prévient Stéphane Vandorpe.

Stéphanois

Le déplacement à l’ES Braine, "se présente comme tous les week-ends avec une équipe différente car beaucoup de suspendus (Basile et Blavier), regrette Rénald Pansaerts. Mais on doit tenter d’aller chercher quelque chose là-bas."

Rebecq B

"On ne sait pas à quoi s’attendre avec Jodoigne chez qui l’on va samedi soir, relate Francesco Marrella. Chaque match doit de toute façon être joué, peu importe le nom et le classement de l’adversaire." Simon est suspendu

Les bonnes infos en P2B

L’affiche: Auderghem-Rixensart

Après neuf matches sans défaite, Auderghem a chuté à Ophain. "On savait que ce déplacement serait difficile avec des conditions de jeu qui ne nous ont pas aidées mais on n’a pas fait un gros match comme on aurait dû le faire, raconte Jean-Claude Delmoitié. On est déçus mais pas abattus, il reste onze matches et 33 points à prendre. On ne va pas recevoir le même Rixensart qu’à l’aller mais ce n’est pas le même Auderghem non plus. L’équipe a fortement évolué et il y a plus de concurrence." De son côté, Rixensart a remporté cinq de ses six derniers matches et carbure à plein régime. "On a une revanche à prendre à Auderghem qui nous avait mis cinq buts à l’aller, assure Pierpaolo Ginuta. Cette équipe est la seule qui nous a vraiment mis en difficulté cette saison et ce sera encore le cas ce week-end, même si ce n’est plus le même Rixensart qui se rapproche du Top 5. Mais la pression est pour eux et on s’y rendra sans stress et sans pression."

Le SC Jodoigne vit toujours

Que les choses soient bien claires: le SC Jodoigne n’est pas mort et le club continuera à exister, même en cas de descente en P3. "On entend beaucoup de choses qui sont incorrectes, tient à préciser le coach Martin Dehut. On traverse une période difficile dans le sportif, c’est vrai, mais le club n’a jamais pensé arrêter et veut continuer. L’objectif est de se sauver et si par malheur on devait descendre, on poursuivra l’aventure. Le club ne peut pas vivre que deux ans et sa création n’était pas juste un caprice."

Pour la réception de Rebecq, "où on avait égalisé à la dernière minute à l’aller, ce sera compliqué mais on doit d’abord regarder chez nous avant de voir ce qui se passe chez les autres. Le jour où l’on croira en nos chances de victoire, on reprendra des points."

Calloens, Degeest, Fortemps et Amrani sont tous de retour mais Closse est suspendu et Rowet blessé.