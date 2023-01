P2B: Hassan Riani et Ronald Michiels oublieront le padel dimanche après-midi lors de Limal-Chastre

Mais c’est surtout le padel qui les rassemble pour le moment. "On joue ensemble cinq fois par semaine. Il est juste un peu moins fort que moi. Mais le pire, c’est qu’on ne s’est pas encore disputés. Le padel est devenu le cimetière des éléphants des footballeurs. On en rencontre de plus en plus."

Mais dimanche, pas question de padel mais bien d’un match de foot entre deux équipes qui ont besoin de points. "C’est bizarre. Hassan habite en face du stade et j’ai aperçu un télescope sur sa terrasse, s’inquiète Michiels. Blague à part, nous sommes revenus à quatre points de Chastre qui est notre nouvelle équipe en point de mire. Mais je suis satisfait des troupes. On reste sur un 16/21 inespéré et on veut poursuivre notre remontée."

Contempré est suspendu. En face, Mouton rentre de suspension. Pour Hassan Riani, "le match est plus particulier pour moi que pour Chastre. J’habite en face du stade mais j’ai surtout joué chez les jeunes à Limal, j’ai commencé à jouer au foot là-bas et mon frère entraîne la P3. Limal aura toujours une place dans mon cœur."

Mais dimanche, pas question de faire des sentiments. "Ron est la personne qu’il fallait pour que Limal redresse le tir et Limal n’est plus un candidat à la descente. Ils ont connu un mauvais début de saison mais Ron a remis de l’ordre dans tout ça. On l’avait emporté 4-2 à l’aller mais c’était resté longtemps 2-2 avant que l’on émerge sur la fin. Ce sera un autre match dimanche mais la victoire devant Jodoigne nous a fait du bien et ce sera un duel entre deux équipes qui ont retrouvé de l’enthousiasme."

Et la semaine prochaine, on en reparlera lors d’une partie de padel. "Ce sera aussi compliqué car au padel, Ron est dans la lignée des autres sports qu’il pratique, à savoir un joueur très intelligent."