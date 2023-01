Simon Duhot, comment jugez-vous vos six premiers mois du côté de Lasne-Ohain ?

Je prends énormément de plaisir sur et en dehors du terrain et cette ambiance familiale présente à la RULO était tout ce que je recherchais. Ici, tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Les joueurs ont les mêmes valeurs que moi et cela favorise un certain épanouissement. Sur le terrain, on rivalise avec les équipes du Top, les résultats sont positifs et nous sommes actuellement sur la troisième marche du podium. Le bilan est donc tout à fait satisfaisant.

La rencontre de dimanche face à votre ancienne équipe s’annonce spéciale à plus d’un titre

Je regarde régulièrement les feuilles de match et le club bouge pas mal avec beaucoup de va-et-vient entre les deux noyaux. Cela va me faire plaisir de retrouver des gars comme Christophe Houssiau, le T2, Laura Lambert, la déléguée ou des joueurs comme Van Gestel et Butera. Je sais également que le gardien Mavrick Debauque va faire la demande pour venir jouer avec la P1 ce week-end. Franck David et moi le connaissons bien car il était notre keeper la saison dernière et ça serait sympa de jouer contre lui et, pourquoi pas, de lui mettre un petit goal.

Lors du match aller, vous aviez éprouvé pas mal de difficultés en ne concédant qu’un partage 0-0. Que devra faire la RULO pour l’emporter ?

La RUTB est une équipe jeune et joueuse et il faudra profiter de certaines failles qu’elle pourrait laisser au niveau de l’organisation. En étant, comme d’habitude et surtout à la maison, solidaires et solides défensivement et réalistes devant le but adverse, nous devrons surtout faire mieux que lors de la manche aller. Ils aiment jouer au ballon et il y a aura sûrement des espaces à aller chercher. Sur les phases arrêtées, il y aura aussi peut-être quelques possibilités de les embêter.

Un prono ?

2-0.