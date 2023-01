Guibertin est désormais candidat au titre

La nationale 1 de Guibertin a entamé la compétition avec l’ambition de terminer dans le trio de tête. Durant les matchs aller, les Guibertins n’ont pas changé le message. Mais ils ont pris la tête de la série en fin d’année 2022. Le résultat de la rencontre entre Haacht et Lint (3-2) conjugué à la victoire de l’équipe contre Bruxelles Est (3-0) porte l’avance des Brabançons sur Haacht et Lint à quatre points. "Nous allons maintenant essayer de garder notre première place le plus longtemps possible", a annoncé dimanche Audry Frankart, le coach des Guibertins.