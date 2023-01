Quarts temps: 19-19, 32-16, 27-19, 22-13.

BRAINE (29/52 à 2 pts, 9/24 à 3 pts, 15/19 LF, 54 rbds, 22 ass., 8 ftes): KROSELJ 3, Leblon 5 (1x3), Sarr 14, TADIC 16 (2x3), LELIK 13 (1x3), Febrissy 0, Uro-Nilie 14 (2x3), LINDSTROM 9, Devos A. -, Devos L. 13 (2x3), Robert 0, FOGG 13 (1x3).

BOOM (19/49 à 2 pts, 8/29 à 3 pts, 5/6 LF, 37 rbds, 13 ass., 17 ftes): VAN BUGGENHOUT 16 (4x3), Daelemans 0, BAH 14 (3x3), Bell S. 8, Van Hoof 6, WILLIAMS 8, KNAEPEN 2, Bully 2, Bell E. 2, HERLIHY 9 (1x3).

Braine s’est qualifié ce mardi soir pour les demi-finales de la Coupe de Belgique au terme d’un match intéressant face à Phantoms Boom. Contrairement à ce que le score peut laisser penser, la confrontation n’a pas été déséquilibrée et les Anversoises ont mené la vie dure à une équipe brainoise qui a joué par séquence et qui a très mal débuté la rencontre. "On n’a pas démarré de la meilleure manière, regrettait le coach brainois. On a aussi raté trop de paniers faciles. On a dû procéder à des ajustements sur les individualités adverses. Dès le second quart, on a respecté ce qu’on voulait."

C’était 19-19 à l’issue du premier quart temps. Boom allait ensuite perdre ses espoirs d’exploit en cinq minutes. Emmenés par Reka Lelik, les Castors allaient planter 17 points et limiter leur adversaire à 2 points. L’écart était fait : 36-22. "On s’est aussi mieux adapté défensivement, poursuivait le coach Dusart. Au final, je suis satisfait car je sens les joueuses fatiguées mais elles ont fait le job. J’ai fait tourner et tout le monde a apporté quelque chose."

Le score final est sans doute un peu sévère pour une équipe de Boom qui a des arguments, mais qui s’est laissée décramponner par une équipe toujours dans le rythme européen.

En demi-finale de la Coupe de Belgique, Braine retrouvera le club de Namur. La rencontre est programmée le samedi 4 février, soit deux jours après le retour d’Angers. L’autre demi-finale opposera Kangoeroes Malines à l’équipe de Willebroek, active en Régionale 1 néerlandophone.

Le 25/1 contre Angers

À noter aussi la confirmation des dates pour le huitième de finale de l’EuroCup: Braine recevra Angers le mercredi 25 janvier à 19 h 30 et s’en ira défier l’équipe française pour le match retour le mercredi 1er février à 21 h.