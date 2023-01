Vainqueur du Victorian Open, Joachim Gérard a bien entamé sa tournée australienne

Damien Martinquet, comment se sont déroulés les premiers jours en Australie ?

Nous avons entamé notre tournée australienne le 1er janvier avec au programme une semaine d’entraînement puis trois tournois, dont l’Australian Open pour terminer la tournée. Nous sommes arrivés assez tôt afin de bien digérer le décalage horaire. 10h de décalage, c’est énorme. Les conditions météorologiques sont aussi totalement différentes de ce que l’on connaît en Belgique et on voulait prendre le temps de s’y préparer et que Jo se sente bien avant d’entamer ses tournois.

Des tournois qui ont plutôt bien démarré avec une victoire la semaine dernière au Victorian Open.

Jo était exempté du premier tour puis il a gagné ses quatre matches suivants, dont trois en deux sets. Parmi ses adversaires, il a battu Scheffers qui a été n° 1 mondial il y a quelques années puis Oda, 4e mondial et dernier vainqueur du Masters, et enfin le Hollandais Spaargaren, 8e mondial, en finale. On peut parler d’une semaine positive, tant au niveau de ses résultats que des adversaires rencontrés.

Content de son niveau de jeu ?

Il est progressif avec toujours des hauts et des bas mais son jeu évolue dans la bonne direction et c’est le plus important quand on commence une saison. Il était aussi important de retrouver ses repères et le rythme des matches.

Après un jour de repos, le deuxième tournoi, le Mebourne Open, commence ce mardi pour Jo, encore exempt du premier tour. Comment se présente-t-il ?

Les tournois augmentent en difficulté. Celui de la semaine dernière était un ITF Série 1, celui de cette semaine un super série, un niveau juste en dessous des tournois du Grand Chelem comme l’Australian Open de la semaine prochaine. Le but est de poursuivre la progression et j’espère que nous sommes repartis pour une bonne semaine.

Mais la priorité reste de répondre présent à l’Australian Open. À dix jours de l’événement, Jo est-il dans les temps ?

Oui. Kunieda absent, Jo fera partie des quatre têtes de série vu qu’il est actuellement 5e mondial. On aura aussi droit à un tableau de seize joueurs, ce qui est une bonne chose. Je trouve important d’augmenter la taille des tableaux, ce qui augmente la qualité des matches et la possibilité d’affronter d’autres joueurs.

Qu’attendez-vous de ce premier tournoi du Grand Chelem ?

Le plus important est que Jo poursuive sa progression. On avait dit que 2022 serait une année de transition afin qu’il se remette bien de ses soucis rencontrés en 2021 et qu’il revienne en forme. On a bien travaillé, on a fait beaucoup de choses, et l’objectif est maintenant de trouver de la régularité dans ses résultats et de la constance dans les matches qu’il dispute. On espère toujours qu’il gagne un maximum de tournois mais la priorité n’est pas dans les résultats. Il a gagné un premier tournoi la semaine dernière, c’est bon pour le moral et sa confiance mais je ne vais pas m’emballer et lui non plus. Il faut encore travailler et encore plus qu’avant.

Un petit mot aussi sur les rencontres de double qu’il dispute en parallèle à ses simples. Comment se présentent-elles et qu’en attendez-vous ?

Jo joue avec le Japonais Takuya Miki qui est 9e mondial. Ils ont perdu en finale la semaine dernière mais c’était la première fois qu’ils jouaient ensemble. Ces rencontres de double sont importantes, ce sont des matches en plus, et ils font partie du travail.