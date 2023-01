OTTIGNIES (3x3, 4/8 LF, 14 ftes): Wauthier, Gilis 4, Beckers 2, SNACKAERT 14 (2x3), DEMOLDER, VAN TICHELEN 6, Pirlot 10, Halloy, Cordi 6, BALZA, LEROY A. 2, Leroy S. 3 (1x3).

Liège a pris sa revanche par rapport au match aller que les Brabançonnes avaient survolé. Cette seule défaite des Liégeoises en championnat n’a donc pas été suivie d’une autre à la plaine des Coquerées. La coach Dochez savait que la mission serait difficile: "Liège avait récupéré des intérieures. Il y avait de la taille en face. On a eu du mal à rentrer dans le match et l’adversaire qu’on a affronté était mieux préparé et bien plus fort que lors de la journée initiale."

Sans réussite offensive, Ottignies était pointé à -15 à la mi-temps. "On a essayé plusieurs défenses mais en attaque, on n’a pas rivalisé. On avait beaucoup trop de difficultés à se trouver et à marquer."

Malgré le gain du troisième quart (11-8), le Rebond ne parviendra jamais à revenir à la hauteur des Panthers (32-44 ; 30e). Sarah Dochez devait constater la mainmise liégeoise sur la rencontre: "On a beaucoup compté sur des actions individuelles, on n’a pas pu se reposer sur le collectif. Liège a dominé le rebond et a bien varié son jeu offensif. On s’incline face à plus fort, il faut le reconnaître mais j’ai aimé notre mentalité. On n’a jamais baissé les bras et on s’est battu pour recoller au score."

Le Rebond est au repos pendant trois semaines, il recommence le dimanche 5 février face au CFB Fleurus.