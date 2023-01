But: Rocha (1-0, 56').

La série de dix-sept matches sans défaite de Clabecq a pris fin samedi soir. "On savait que toutes les équipes voudraient nous battre au deuxième tour mais c’est dommage que ce soit de la sorte face à une équipe physique et un peu plus âgée mais qui ne joue pas vraiment au foot et qui n’était certainement pas plus forte, indique Luigi Bruno (T1). C’est tout aussi dommage d’avoir attendu d’être mené pour nous réveiller, mais on était dans un jour sans en ratant 5-6 grosses occasions dans la dernière demi-heure."

Ittre6 Ophain B1

Buts: Chabeau (1-0, 49'), De Longueville (2-0, 54'), Cloquette (3-0, 60'), Chabeau (4-0, 72'), Wautier (5-0, 85'), Verhelle (5-1, 89'), De Waele (6-1, 90').

Ittre profite de la défaite du leader pour prendre la tête de la deuxième tranche alors qu’il restera ce fameux match contre Clabecq. "Même si on était bien dedans en première période, on n’arrivait pas à concrétiser, précise Gaëtan Sempoux (T1). Eux étant à dix et nous évoluant avec le vent, on est largement passé au-dessus physiquement."

Ophain a perdu Vandael (deuxième jaune) avant le repos. "Je retiens une bonne première mi-temps avec des joueurs qui se sont bien battus mais après des désistements de dernière minute, c’est devenu encore plus dur à dix et avec un gardien ayant pris un genou dans le visage et qui souffre finalement d’une légère commotion", détaille Michaël Ervier (T1).

Waterloo Lion’s3 Villers B0

Buts: Ohindo (1-0 et 2-0, 20' et 26'), Ellatifi (3-0, 73').

Les Lion’s étaient un cran au-dessus. "Match bizarre avec assez peu d’intensité mais que l’on s’est rendu facile en menant 2-0 à la mi-temps, signale Alain Nzanza (T1). Il y a eu plus de jeu par la suite car notre adversaire a affiché plus d’intentions offensives, et il a eu quelques possibilités pour revenir tandis que nous avons encore gâché des occasions."

Villers a rendu une copie correcte malgré cette défaite. "Après vingt minutes équilibrées, on encaisse sur une erreur défensive puis on prend vite le 2-0, raconte Frédéric Vandekerkhoven (T1). Ensuite, on a poussé mais ce fut trop stérile. Je retiens malgré tout l’engagement de mes joueurs mais comme la semaine précédente, on n’a pas mis nos occasions au fond et notre adversaire mérite sa victoire."

Genappe B3 Braine-Waterloo0

Buts: Smagghe (1-0, 26'), Verachtert (2-0, 50'), Lisbet (3-0, 85').

Victoire logique pour Genappe. "Même si on s’est un peu relâché en nous laissant endormir par moments, on a géré de match de A à Z, apprécie Gary Illegems (T1). On a surtout beaucoup raté en première mi-temps où le score aurait dû être plus important que 1-0, puis on a fait ce qu’il fallait pour inscrire le deuxième et le troisième."

Les visiteurs ont perdu Ooghe sur une deuxième jaune à la 68' mais cela n’a pas eu d’incidence sur le résultat final. "Un peu le même style de match que la semaine dernière, résume Fabrice Deman (T1). On a essayé de tenir le plus longtemps possible mais on a eu dur à créer du jeu et on n’a pas assez pesé offensivement. On prend vite le 2-0 en deuxième période et à partir de là, c’est devenu hyper compliqué."

Waterloo B3 Nivelles B1

Buts: Radoncic (1-0, 4'), Denuit (1-1, 14'), Tondeur (2-1, 59'), Rukoza (3-1, 88').

Après deux forfaits, Waterloo a rejoué et s’est imposé. "On a bien presté et fait la différence en deuxième mi-temps face à une équipe différente de celle rencontrée à l’aller, analyse José Nogyi (T1). Après ce qu’on a vécu ces derniers temps, ça fait du bien de gagner."

Du côté de Nivelles, "on revient de nouveau avec zéro point et ça devient lassant, souffle Patrick Longfils (T1). On a pourtant livré une bonne première mi-temps et égalisé sur une belle construction mais les décisions arbitrales, avec les trois goals de Waterloo qui ne sont pas valables, nous ont fait très mal au moral. Il y a hors-jeu sur le premier et le troisième but et une faute non sifflée au départ de l’action sur le deuxième."

Provinciale 3C

Walhain B 0Racing White Woluwe 3

Les Walhinois ont bien résisté au leader de la série malgré l’exclusion rapide à la trentième minute de Corentin Koninckx. Le score n’est que de 0-1 à la pause et les Brabançons wallons auraient même mérité de planter un goal. La seconde période est forcément plus compliquée pour les locaux qui n’hésiteront tout de même pas à mettre le nez à la fenêtre à quelques reprises. "La défaite est logique et elle ne me laisse aucun regret car les gars ont tout donné et ils ont fait ce que j’attendais d’eux face à une solide formation", analysait Quentin Van Den Broeck (T1).

Ottignies 0Polonia Limelette 2

Défaite frustrante pour des Ottintois qui ont dominé une bonne partie de la rencontre mais sans parvenir à déflorer le marquoir. En face, l’expérience et le réalisme à outrance de Polonia Limelette ont fait la différence et quand on sait que les locaux ont également loupé un penalty à 0-1, c'est encore plus rageant. "C’est une défaite difficile à digérer et tant qu’on ne parviendra pas à marquer, cela va devenir compliqué de gagner des matchs. Il y a malgré du positif car au-delà du score, on a bien joué au football", confessait un Stéphane Wille (T1) abattu.

Rixensart B 9Huppaye B 0

Les buts rixensartois: Chiera (3), Gorjanc (3), Siebern (2), Mutombo

Les Rixensartois ne sont pas tombés dans le piège huppaytois et ont abordé cette rencontre avec énormément de sérieux et d’application. Dominateurs, les locaux se sont fait plaisir et ont assommé une vaillante équipe d’Huppaye B. "Nous avons dû faire le jeu et même si ce n’est pas toujours notre point fort, il y a eu de bonnes choses de la part de l’ensemble du groupe", positivait Lorenzo Richiusa, le coach rixensartois.

Saint-Josse B 2Bierges 4

Buts: (1-0, 12'), Cotteleer (1-1, 17'), (2-1, 25'), Cotteleer (2-2, 40'), Lisen (3-2, 50'), Damoiseau (4-2, 90')

Les Biergeois sont en feu et plus rien ne les arrête depuis la reprise. Menés à deux reprises, les Brabançons wallons sont revenus au score avec beaucoup de caractère avant de prendre l’avantage dès la reprise. Ils ont ensuite fait le gros dos et ont tué tout suspense en fin de rencontre grâce à ce coup-franc du milieu de terrain signé Damoiseau. "Je suis vraiment très fier des joueurs car malgré les deux buts pris, ils n’ont rien lâché pour glaner une seconde victoire d’affilée", jubilait Sébastien Goossens (T1).

Stéphanois B 2La Hulpe B 2

Buts: Marteaux (0-1, 60'), Tengrootenhuyse (1-1, 65'), Gengoux sur pen. (1-2, 90'), Koloni sur pen. (2-2, 92')

Les deux équipes sont très proches au classement et cela se ressent dans le jeu ! Au niveau du résultat final également puisque les deux formations ont eu leurs temps forts et n’ont finalement pas pu se départager avec ces deux penaltys consécutifs dans les arrêts de jeu. "C’était un bon match de football mais il me reste néanmoins un goût de trop peu dans la bouche car nous avons eu plus d’occasions sur l’ensemble de la rencontre", notait Thierry Bâton, le coach stéphanois. En face, on se contentait du point du partage. "Deux équipes qui se valent et un partage logique", appréciait le mentor la hulpois Arnaud Lambert.

Incourt B-Boitsfort B remis

La rencontre prévue samedi soir a été remise à une date ultérieure suite à un problème d’éclairage.