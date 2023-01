Une défaite dans les dernières minutes due au facteur risque selon Cédric Musette (T1), "On est revenu au score en prenant des risques. Et à ce moment-là, la pièce aurait pu tomber des deux côtés. Un match nul aurait été plus logique, mais on devait prendre des risques vu notre situation dans le classement. On est là pour se sauver et dorénavant, la défaite ou le nul n’est pas acceptable. Il va falloir absolument se battre chaque week-end pour les trois points."

Pour le T1 de Wavre Limal Ronald Michiels, son équipe a montré deux visages.

"Pour moi la victoire est méritée parce qu’on a eu en face de nous un grand gardien. Ça aurait pu être 3-0 à la mi-temps s’il n’avait pas été là. Mais en seconde période, on n’a plus rien produit à quelques exceptions près. On aurait pu s’attendre à une après-midi facile mais le gardien d’en face nous a vraiment mis des bâtons dans les roues."

Rebecq B – Lasne Ohain B1-2

Buts: Herkt (0-1, 6'), Dewitte (0-2, 51'), Vermeere (1-2, 71').

Lasne-Ohain revient à égalité de points avec son adversaire du jour grâce à cette victoire. "C’est bien, on reste dans un bon mood", souligne le T1 Gilles Stephany, satisfait de la troisième victoire de suite pour la RULO.

Une rencontre qu’attendait l’entraîneur.

"Rebecq m’avait vraiment impressionné au match aller. Ils ont d’ailleurs très bien joué en première mi-temps. On a la chance de marquer grâce à un centre rentrant en début de rencontre, mais on n’avait pas grand-chose à revendiquer de plus. Mais on est bien revenu après la pause. On double la mise rapidement, ce qui a compliqué la tâche de Rebecq qui a dû courir au score pendant le reste du match."