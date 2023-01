Braine ressort vainqueur de la rencontre face à une équipe de Waterloo sans entraîneur. "On a pourtant disputé une très bonne entame de partie avec vingt très bonnes minutes et de belles occasions, dont deux sérieuses, raconte le manager du club, Olivier Houben. Braine s’est fait bousculer mais c’était toujours 0-0 à la mi-temps avec aussi un premier tournant, la sortie pour blessure de Diaz après un gros quart d’heure."

Second tournant en seconde période quand Weynants file seul au goal, il est retenu mais le Brainois ne reçoit qu’une carte jaune. "Je ne comprends toujours pas. Maintenant, le niveau de jeu était moins bon en deuxième période avec moins d’occases, de la fatigue et un manque d’explosivité. Mais tout n’est pas à jeter, on a la chance qu’Auderghem est aussi battu mais on est conscients d’avoir brûlé deux jokers, ce qui est énorme."

Du côté de Braine, "c’est une belle victoire même si c’est un petit hold-up. On a bien joué avec ce qu’on avait, même si on a souffert au début de chaque mi-temps. On s’est malgré tout créé de belles occasions. Donc je ne peux qu’être satisfait, surtout de la mentalité, de l’engagement et du sérieux du groupe. On reste quand même sur une défaite à Saintes, donc moralement ça fait du bien. En espérant que ça relance la machine", indique Axel Smeets (T1).

Ophain – Auderghem2-1

Buts: Huby (1-0 et 2-0, 73' et 75'), Martinez sur pen. (2-1, 80').

Une victoire au mérite pour Ophain. "C’était compliqué de jouer au foot vu l’état du terrain. Mais les joueurs ont été plus costaud dans les duels, sur les premiers ballons. Et Auderghem n’a pas forcément été dangereux. C’est une victoire largement méritée", souligne le T1 Romuald Lecocq.

Du côté d’Auderghem, la qualité du terrain est aussi à souligner dans cette défaite, mais pas que. Pour Jean-Claude Delmoitié (T1), un nul aurait pu être le scénario de la rencontre. "Les conditions de jeu n’étaient pas propices à développer le jeu. On a donc dû se battre avec d’autres armes. Pour moi, chacun a eu sa mi-temps. Mais si Ophain n’ouvrait pas le score, le match se serait terminé à 0-0." Avec cette défaite, Auderghem perd sa première place. Mais pas d’inquiétude. "On est peut-être passé à côté de quelque chose qui aurait conforté notre avance, mais ce n’est pas non plus dramatique. Il reste encore 33 points à distribuer, c’est énorme."