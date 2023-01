(28-26, 26-24, 25-22).

CHAUMONT: Laora Delfosse, Marjorie Germain, Justine Belemans, Émilie Foret, Lucille Lambert, Alexiane Belemans, Sarah Deprez, Hanna Henn, Pia Henn, Noa Reiland, Léa Josevski,

Les Chaumontoises, neuvièmes avec 7 points, veulent augmenter leur avance sur Riemst, lanterne rouge et seule équipe descendante. "Riemst n’a pas un point mais mieux vaut creuser l’écart pour être rapidement à l’aise", expliquait Niels Kingma, le coach chaumontois.

Stevoort en visite à Chaumont dimanche est dixième, avec six points. Les visitées ont débuté les échanges en force (4-0 au premier set et 7-1 dans la deuxième manche). Elles ont ensuite ramé pour maintenir leur avance. Elles ont gagné les deux sets par deux points d’écart. "Le fait de ne pas pouvoir conserver son avance est typique d’une équipe de bas de classement qui n’a pas l’habitude de gagner. Nous avons difficile à maintenir la pression. Notre structure au block n’était pas idéale. Heureusement, nous avons su contrôler nos nerfs en fin de set", poursuivait Niels Kingma.

Les Chaumontoises étaient supérieures à leurs adversaires qui s’appuyaient sur trois joueuses: la libero, la passeuse et une attaquante. De son côté, Niels Kingma avait une équipe plus complète. Lucille Lambert, Estelle Neumann et Émilie Foret n’étaient pas titulaires en début de saison. Dimanche, elles ont apporté leur pierre à l’édifice.

Les visiteuses n’ont jamais joué par le centre. Laora Delfosse, la passeuse visitée, n’a pas beaucoup joué au centre. Elle a par contre pu placer à plusieurs reprises Justine Belemans en position idéale d’attaque. Chaumont a constamment eu l’avance au troisième set.