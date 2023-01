Le match d’ouverture du championnat de Régionale 1 avait trouvé un Rebond Ottignies victorieux dans la difficile salle de Liège, et contre une équipe habituée aux grands rendez-vous. Cela avait été la surprise de la première journée, et le lancement de la folle saison des Brabançonnes qui n’en finissent plus d’impressionner depuis.

Après un parcours en Coupe de Belgique étonnant, les Ottintoises récupéraient la première place du championnat et se retrouvaient dans la peau de l’équipe à abattre. Liège Panthers, grand vivier de talents de la principauté, se déplaçait avec un groupe un peu différent du match aller. "C’est la période des examens, explique Olivier Mulaba, et on sait que ça influence les sélections des équipes de Liège, constituées de pas mal de joueuses toujours aux études. Ceci ne facilite pas notre travail de scouting, mais mes filles ont été concentrées dès l’entame du match. On commence très fort, avec beaucoup d’intensité, pour rejoindre les vestiaires avec un viatique de 16 points. Malheureusement, on perd notre pivot, Céline Kazadi, qui se bloque le dos sur un faux mouvement à la fin du second quart temps. C’est dommage vu la prestation cinq étoiles qu’elle livrait jusque-là", regrette le coach local.

Malgré cela, Ottignies va accentuer l’écart pour mener de 22 points dans le troisième quart temps. "Mes joueuses, ayant fourni de gros efforts physiques, ont commencé à accuser le coup, et Liège est revenu un peu dans le dernier acte. C’est une belle victoire contre une équipe très agressive au rebond offensif, avec un collectif au diapason", se réjouit le mentor du Rebond.