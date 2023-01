Quarts temps: 21-13, 21-21, 20-23, 29-24.

BRAINE-LE-CHÂTEAU (6x3, 21/30 LF, 25 ftes): Delheusy 6, Ronge, T., NESKENS 25 (2x3), Sommers 8, GHYSELINGS 8, Marcelis, WILMUS 8 (1x3), Higuet 2, DOOMS 19 (1x3), RONGE K. 15 (2x3).

BRAINE 2001 (6x3, 17/24 LF, 28 ftes): RENARD 10, VINCENT, CHRETIEN, BAEYENS 10 (1x3), Guyette 8, TOUBEAU 8, Modestus 12 (3x3), Timmermans 2, Vermylen 6, Maeter 2, Van Camp 14 (1x3), Lardinois 9 (1x3).

La septième victoire du BBC en P1 a été acquise autant au forceps qu’au caractère. "Avant le match, j’ai réuni les gars. Il fallait qu’on s’encourage et qu’on tende tous vers le même objectif."

Cela s’est vu d’entrée qu’Olivier Wilmus et ses partenaires étaient concernés par l’enjeu. Ils sortaient, il est vrai, de trois défaites de rang. Alors que les Neskens et Ronge s’emploieront chaque fois des 6,75m à éteindre les escarmouches du 2001 en seconde-mi-temps, c’est le même Wilmus qui haranguait le public local à crier "défense, défense" pour mettre la pression sur l’adversaire. Le banc local aussi se levait comme un seul homme à chaque panier. Des signes qui ne trompent pas. Ce succès permet à Braine-le-Château de devancer le 2001 au classement.

Même avec un arbitrage déphasé, le 2001 (où Joel Minnen a arrêté) s’est énervé tout du long à tout contester. Il récoltera trois fautes techniques et une faute anti-sportive. Le pire, c’est qu’intrinsèquement, la somme de talents du BC Braine aurait dû survoler la rencontre. Mais le collectif, la volonté et la vitesse d’exécution étaient castellobrainois. Avec ce mental, la suite de la saison du 2001 pourrait s’avérer longue à souhait. Braine 2001 se déplace ce mardi à La Cordiale pour le compte du championnat et ce jeudi, les Brainois défient le Canter en Coupe. Cette dernière figurait dans les objectifs de Maxime Depuydt. Il faudra voir avec quel état d’esprit le groupe brainois se déplacera au Canter. En championnat, le Canter s’en était presque sorti chanceusement à Lillois.

Le coach Depuydt revenait sur le non-match des siens: "Braine-le-Château mérite son succès. Les seules fois où on a mis un peu de pression en défense, et encore ce n’était ni un press intégral ni un zone-press, Braine-le-Château a perdu des ballons. Le problème, c’est que c’était en fin de match alors que le score était acquis. C’est dommage pour les quelques joueurs qui se sont donnés dans nos rangs."

De son côté, Franck Stevens soulignait l’état d’esprit: "Il était temps. Il fallait qu’on se remette dedans parce que ça se regroupe au classement. On avait besoin de la victoire et on s’est bien repris défensivement par rapport à l’aller où on avait laissé trop de libertés."

Braine-le-Château accueille le Speedy (qui a chuté aux Anciens 13 avec -14) samedi pour un autre derby.