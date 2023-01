De la boue jusqu’aux genoux, de l’abnégation, une première défaite et un record de Belgique... Le débrief’ du week-end sportif en BW

Les championnats de Belgique de cyclocross ont vu les Brabançons Grégory Carême et Lauryne Van Laeken participer malgré des conditions difficiles. En foot, Braine (D3 ACFF) a arraché un point et Clabecq (P3B) a subi son premier revers. En basket, Nivelles (TDM2) est frustré, en volley Chaumont (N2 Dames) a assuré et un record de Belgique est tombé en athlétisme. Pleins feux sur le débrief’!