D3A: Un mental défaillant du côté de la RAS Jodoigne

Le coach était logiquement déçu et ses joueurs aussi. "La défaite fait mal, enchaîne Anthony Vanheukelom. On savait pourtant que ce match face à Tertre serait plus difficile que celui contre Mons. Notre adversaire n’avait rien à perdre, il a montré qu’il avait envie en ayant plus d’agressivité que nous et il n’y a pas de secret dans le football, ceux qui donnent le plus gagnent le match."

Un Jodoigne aux deux visages

Reste à savoir comment expliquer ces deux visages présentés par les Jodoignois. "Ce n’est pas la première fois que cela se produit cette saison et ce n’est qu’une question de mental le week-end car que l’on gagne ou que l’on perde, rien ne change au travail effectué en semaine. On s’entraîne toujours de la même manière, avec la même intensité, et c’est toujours aussi dur. Le jour du match, on a un plan de jeu demandé par le coach à respecter mais force est de constater qu’on ne lui rend pas ce qu’il nous demande."

Dimanche, les statistiques sont alarmantes puisque si Jodoigne s’est créé de timides occasions, il n’y a pas eu un tir cadré. "C’est la première chose que le coach nous a dit après la rencontre. On doit absolument travailler ce qui se passe dans les trente derniers mètres car c’est là que se situe le problème. Et il faut le résoudre car si on continue comme ça, on va tout manquer cette saison."

D’un point de vue plus personnel, le défenseur se dit "content de ma saison. Je fais mes matches et je m’entraîne pour. Mais je suis moins content du collectif, ce qui compte le plus dans une équipe", précise le joueur qui portait la vareuse du FC Pontisse Herstal en P1 Liégeoise la saison dernière. "Je suis content d’avoir rejoint Jodoigne mais je rage quand on perd ce genre de match."

Il n’est pas le seul…